Güney Afrika milli takım kaptanı öldürüldü

Güney Afrika polisi, futbol milli takım kaptanı ve kalecisi Senzo Meyiwa'nın vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Olayın Johannesburg'un güneyinde yer alan Vosloorus'ta, Meyiwa'nın kız arkadaşının evinde meydana geldiği bildiriliyor.

27 yaşındaki futbolcu Orlanda Pirates takımında oynuyordu.

Senzo Meyiwa, son dört Afrika Kupası elemelerinde milli formayı giymişti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, hastaneye vardığında öldüğü açıklanan kaleci, son olarak Cumartesi günü takımını Güney Afrika Lig Kupası'nda yarı finale taşıyan maçta sahaya çıkmıştı.

Güney Afrika medyası, polisin açıklamalarına dayanan haberlerde, Pazar akşamı Meyiwa'nın bulunduğu eve iki kişinin girdiğini, bir kişinin ise evin dışında beklediğini ve silahların patlamasının ardından hırsız oldukları düşünülen üç adamın da kaçtığını bildiriyor.

Zanlıların yakalanmasına yardım edecek bilgi sahiplerine yaklaşık 14 bin dolar ödül öneriliyor.

Orlanda Pirates klubünün yöneticisi Irvin Khoza, ''Bu nereden bakarsanız bakın, Senzo'nun ailesi, yakınları, Orlanda Pirates takımı ve milletimiz için üzücü bir kayıp'' dedi.