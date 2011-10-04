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Dünya

Güney Afrika, Dalay Lama'ya vize vermiyor JOHANNESBURG (A.A)

04 Ekim 2011 15:23

-Güney Afrika, Dalay Lama'ya vize vermiyor JOHANNESBURG (A.A) - 04.10.2011 - Tibet'in sürgündeki ruhani lideri Dalay Lama, daha önce planlanan Güney Afrika ziyaretini Johannesburg yönetiminin vize vermemesi nedeniyle iptal etti. Dalay Lama adına yapılan açıklamada, ruhani liderin perşembe günü Hindistan'daki evinden Güney Afrika'ya gitmek için ayrılmayı planladığı, ancak pazartesi gününe kadar vize verilmediği için bu kararından vazgeçtiği belirtildi. Açıklamada, Güney Afrika hükümetinin vize vermeyi sakıncalı bulduğu ifade edildi. Güney Afrikalı Nobel Barış Ödülü sahibi rahip Desmond Tutu, 80. doğumgününü kutlamak amacıyla düzenlenecek etkinliğe Dalay Lama'yı da davet etmişti. Ancak Dalay Lama'nın Güney Afrika seyahatinin, Çin hükümetinin baskısı nedeniyle engellenebileceği endişesi gündeme gelmişti. Çin, Dalay Lama'yı ayrılıkçı olmakla suçluyor ancak Tibet'in ruhani lideri Tibet için daha fazla özerklik konusunda ısrar ediyor.

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