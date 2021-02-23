Güney Afrika'da işsizlik rekor seviyeye yükseldi

Güney Afrika'da işsizlik oranı 2020'nin son çeyreğinde yüzde 32,5 ile tüm zamanların zirvesine çıktı.

İstatistik Ofisi verilerine göre işsizlik 2020'nin 4. çeyreğinde yüzde 30,8'den yüzde 32,5'e çıktı. Bu oran tarihi zirve olarak kayda geçti.

Çalışmaya elverişli olup iş aramayanların oranı ise yüzde 43,1'den yüzde 42,6'ya geriledi.

Afrika'nın en sanayileşmiş ekonomisinde işsizlik oranı en az 20 yıldır yüzde 20'nin üzerinde seyrediyor.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan önlemler ve uygulanan karantinalar birçok iş yerinin personel sayısında azaltmaya gitmesine veya işten çıkarmalara neden olurken ekonomi Büyük Buhran'dan beri en büyük daralmayı kaydetti.

Aralık ayının sonunda yeniden devreye alınan karantinaların bu yılın ilk çeyreğinde de istihdam piyasasına baskı yapması bekleniyor.