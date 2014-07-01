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Dünya

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 220 bin metal işçisi greve gitti

Ulusal Güney Afrika Metal İşçileri Sendikası'na bağlı 220 bin metal işçisi zam ve konut yardımlarının protesto etti

01 Temmuz 2014 20:56

Maaşlarına zam ve konut yardımı ödeneği isteyen binlerce Ulusal Güney Afrika Metal İşçileri Sendikası (NUMSA) üyesi, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg kentinde gösteri düzenledi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan haberde kırmızı tişörtler giymiş, bazılarının ellerinde sopalar bulunan işçiler, kentteki Mary Fitzgerald Meydanı’ndan bir araya gelerek dans edip şarkılar söyledi.

İşçiler, Johennesburg’un yanı sıra Durban, ve Cape Town’ın da aralarında bulunduğu 6 büyük kentte daha gösteri yürüyüşü yaptı.

Ülkedeki en büyük metal işçileri sendikası olan NUMSA’nın Sözcüsü Castro Ngobese,  AA muhabirine yaptığı açıklamada, sendikanın düzenlediği greve 220 bin işçinin katıldığını söyledi. Ngobese, “Amacımız hiçbir zaman protesto etmek değildi ancak işverenler taleplerimize kulak asmayı reddederek bize grev yapmaktan başka seçenek bırakmadılar” dedi.NUMSA, işçi maaşlarına yüzde 12 zam yapılması ve her işçiye 1000 rand (yaklaşık 202 TL) konut yardımı verilmesinin yanı sıra grev kırıcılığı yapan işçilerin çalışmalarının yasaklanmasını istiyor.

İşverenler ise işçi maaşlarına yüzde 8 zam teklif ediyor.

Grevin, Güney Afrika’daki başta otomotiv sektörü olmak üzere demir ve çelik imalat sektörlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda sektörü etkilemesi bekleniyor. 

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