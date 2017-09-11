Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Malefane’den işadamlarına yatırım çağrısı

KAYSERİ, (DHA)- GÜNEY Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pule İsaac Malefane, Vali Süleyman Kamçı’yı makamında ziyaret etti.

Kayseri Valisi Kamçı, sanayici ve işadamları ile görüşmelerde bulunmak üzere Kayseri\'ye gelen Büyükelçi Malefane’yi Valilik girişinde karşıladı. Güney Afrikalı konuğunu makamında ağırlayan Vali Kamçı, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, ziyaretin Kayseri ile Güney Afrika arasındaki ticari ve kültürel ilişkilerin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi. Vali Kamçı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak başta Cumhurbaşkanı ve devlet yetkilileri olmak üzere dünyanın bütün devletleriyle iyi ilişkiler içerisinde olmaya gayret gösteren bir ülke olduklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

\"Güney Afrika ile de ilişkilerimiz devam ediyor. Dış ticaret hacmimiz oldukça var ama çok daha iyi olması için bir engel yok. Bu konuda Sayın Büyükelçinin amaçlarından birisi de Türkiye ile Güney Afrika devletleri arasında olan ticari ilişkileri en üst noktaya yükseltmek. Bu anlamda Kayseri; dünyanın bütün devletleri ile ticari ilişkileri olan bir il. Sayın Büyükelçi bugün ve yarın sanayi ve ticaret odaları ile görüşecek. Dolasıyla amaç Kayseri’den Güney Afrika’ya yapılacak olan ihracatı artırmak yönünde olacaktır.”

Büyükelçi Malefane ise, sıcak ilgisi ve nezaketinden dolayı Vali Kamçı’ya teşekkür ederek başladığı konuşmasında, çok önemli ticari potansiyele sahip Kayseri\'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Bugünlerde şehirlerde yapılan çalışmaların, özellikle ekonomik ve sanayi aktiviteleri bunların hepsinin ülkenin ekonomisine katkıda bulunduğu için gerçekten şehirlerle yapılan çalışmaların önem kazandığını belirten Büyükelçi Malefane, şöyle dedi:

\"Biz de şehirler bazında çalışmayı uygun görüyoruz. Çünkü illerle yaptığımız ulusal çalışmalar ülkemiz ekonomisine de katkıda bulunuyor. Benim ziyaretim Kayseri’ye ilk defa. Tabii ki benden önceki büyükelçimiz Kayseri’yi ziyaret etmişti. İilişkilerimizi devam ettirmek istiyorum. Bu benim ilk ziyaretim ama son ziyaretim olmayacak. Sizin gibi bizimle aynı fikirlerde olan ülkelerle ilişkileri geliştirmek isteriz. Birçok sektörde beraber çalışabiliriz. Biz Güney Afrikalı İş adamlarını buraya getirebiliriz. Sizin kadar yardımcı olan bir vali ile çalışmak bizim için onurudur.”

Kayseri’nin, büyükelçiliklerinin belirlediği stratejik illerden bir tanesi olduğunu belirten Büyükelçi Malefane, Kayseri’de ve Güney Afrika’da işadamlarımızla birlikte beraber iş yapabileceklerini kaydetti.

FOTOĞRAFLI