T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Güneş'ten 570 milyar kat daha parlak

Uzmanlar şimdiye kadarki en büyük yıldız patlamasının gözlendiğini duyurdu. Süpernova da denilen yıldız patlaması, Güneş'ten 570 milyar kat daha parlak ışık saçtı.

15 Ocak 2016 12:00


Süpernova'ya ilişkin gözlem verileri saygın bilim dergilerinden "Science"da yayımlandı.

Dünya'dan yaklaşık 3,8 milyar ışıkyılı uzaklıktaki Süpernova, ilk kez geçen yıl haziran ayında gözlenmişti.

Süpernova'nın şimdiye kadar görülmemiş boyutları uzmanları şaşırttı.

Enerjisi biten büyük yıldızların patlama anına Süpernova deniyor.

2011 Nobel Fizik Ödülü, Süpernova patlamalarıyla evrenin giderek artan bir hızla genişlediğini keşfeden Saul Perlmutter (ABD), Brian P. Schmidt, (ABD/Avustralya) ve Adam G. Riess'e (ABD) verilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

UzmanlarGüneşSüpernovaNobel FizikSaul PerlmutterBrianAdamDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24