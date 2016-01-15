Güneş'ten 570 milyar kat daha parlak

Süpernova'ya ilişkin gözlem verileri saygın bilim dergilerinden "Science"da yayımlandı.
Dünya'dan yaklaşık 3,8 milyar ışıkyılı uzaklıktaki Süpernova, ilk kez geçen yıl haziran ayında gözlenmişti.
Süpernova'nın şimdiye kadar görülmemiş boyutları uzmanları şaşırttı.
Enerjisi biten büyük yıldızların patlama anına Süpernova deniyor.
2011 Nobel Fizik Ödülü, Süpernova patlamalarıyla evrenin giderek artan bir hızla genişlediğini keşfeden Saul Perlmutter (ABD), Brian P. Schmidt, (ABD/Avustralya) ve Adam G. Riess'e (ABD) verilmişti.