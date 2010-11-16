-GÜNEŞ: SEÇİM RÜŞVETİ NİTELİĞİ TAŞIYOR KOCAELİ (A.A) - 16.11.2010 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Hurşit Güneş, ''Vergi barışlarının ikide bir yapılması doğru değil, zamanlaması ise tam bir seçim rüşveti niteliği taşıyor'' dedi. Partisinin İzmit ilçe başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma programına katılan Güneş, gazetecilere kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Kimine göre 100 milyar doları bulacak verginin ya da kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması, kimine göre de 49-50 milyar TL'lik bir birikmiş kamu alacağının basitleştirilerek ve indirgenerek alınmasının söz konusu olduğunu ifade eden Güneş, vergisini zamanında ödeyen kişilerin, ödememiş olanlara karşı adaletsiz bir duruma düştüğünü ileri sürdü. ''Bu durum eşitlik ve adalet açısından büyük bir sorun çıkartıyor'' diyen Güneş, şöyle konuştu: ''Acaba kimi yurttaşlarımız neden vergilerini ve ya kamu borçlarının yükümlülüklerini ödeyememişler? Bu borçlar 2002 yılı öncesinden mi kalma, yoksa 2002 ile 2008 yılları arasında mı doğmuş? 2002 ile 2008 yılları arasında ekonomik sıkıntılar nedeniyle doğduysa o zaman hükümetin kendisine, 'Biz ne yaptık da bazı insanlar bir takım mükellefiyetlerini, yükümlülüklerini yerine getiremediler?' sorusunu sorması gerekir. Demek ki esnafın, tüccarın üzerinde ekonomik sıkıntı yaratmışsın ki ödeyememiş.'' Güneş, bir başka konunun, genel seçimlerin yaklaşması olduğunu dile getirerek, ''6 ay sonra seçimler var, aklınıza şimdi mi geldi? Yani 2008'in ortalarında hissedilmeye başlanan ekonomik kriz süresince aklınıza gelmedi de seçime 6 ay kala mı geldi? Vergi barışlarının ikide bir yapılması doğru değil, zamanlaması ise tam bir seçim rüşveti niteliği taşıyor'' diye konuştu. -ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN VERGİ İNDİRİM TALEBİ- Vergisini ve ya devlete olan borcunu zamanında ödeyene mutlaka bir indirim gelmesi gerektiğini savunan Güneş, şöyle devam etti: ''Bunlar kazançlar üzerinden büyük ölçüde elde edilmiş gelirler, vergilerdir. İşçi, memur olup, vergisini mecburen ödemiş olan, devletin doğrudan kestiği vergiler büyük bir adaletsizlik doğurmuyor mu? Asgari ücret üzerindeki vergi o kadar yüksek ki, ona da bir yapılandırma getirin asgari ücret alanlar da sevinsin, onların vergileri de bir ölçüde düşsün. Madem büyük bir toplumsal barış yapıyorsunuz, asgari ücretle geçinenleri bu bayramda sevindirseydiniz eksik mi olurdu? Çok büyük vergi ödeyenler, çok büyük vergi mükellefi olup da ödememiş olanlar, yurt dışında parası olan ya da uzun zamandır vergisini ödememiş olan varlıklı kesimler aklınıza geldi de asgari ücretli aklınıza gelmedi mi? Bu hükümet aslında yoksulların hükümeti değildir.'' Paketi tümüyle reddetmediklerini, ancak tümüyle yetersiz bulduklarını ifade eden Güneş, şöyle dedi: ''Güncelleme oranı sürekli hale getirilmelidir. Vergisini sürekli ödeyen, hele hele matrah artışı beyan eden mutlaka teşvik edilmelidir. CHP programında bu var. Keşke krizin en yoğun olduğu noktada, yani bir yıl önce yapılsaydı, çok daha yararlı olurdu. İstediğimiz gibi bir paket gelseydi daha güzel bir bayram olurdu.''