Güneşli havayı gören kırlara koştu

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, bir haftadır yüzünü gösteren güneş nedeniyle kırlar yeşillenip, lale, papatya ve nergislerle doldu. Güzel havayı fırsat bilen Bodrumlular, kırlara koşup piknik yaptı ve çiçek toplamanın keyfini yaşadı.

Bodrum\'da hafta sonunu 19 dereceyi bulan güneşli havayı fırsat bilen Bodrumlular, kendilerini kırlara attı. Hafta sonunda Kızılağaç, Konacık, Çiftlik ve Torba mahallerindeki kırsal alanlar piknikçilerle doldu. Son yağmurlarla yeşillenen kırlarda çimenlerin üzerine uzanıp, güneşlenen Bodrumlular, oksijen depoladı. Doğada yürüyüş yapma fırsatı da bulan Bodrumlular, kır çiçekleri topladı. Erken baharın tadını çıkaran iki çocuk annesi 43 yaşındaki Nurcan Çelikyürek \"Kış ortasında adeta baharı yaşıyoruz. Hava çok güzel ve sıcak. Gün boyunca piknik yaptık\" dedi. Meteoroloji yetkilileri, güneşli havanın 14 Şubat Çarşamba gününden itibaren yerini tekrar yağmura bırakacağını bildirdi.



FOTOĞRAFLI