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Sağlık

Güneşlenirken yanmaya son

Araştırmacılar, güneş banyosu yaparken yanma derecesine gelindiğini haber veren bir "erken uyarı bandı" geliştirdi.

15 Nisan 2009 03:00

Araştırmacılar, güneş banyosu yaparken yanma derecesine gelindiğini haber veren bir "erken uyarı bandı" geliştirdi.

Glasgow'daki araştırmacıların geliştirdiği, içinde "akıllı mürekkep" bulunan bant, aşırı derecede ultraviyole ışınlarına maruz kalındığında pembeye dönüyor.

Böylece güneşlenen kişi, vücudunda yanık oluşmadan güneş banyosuna son verip gölgeye çekilebiliyor.

Stratclyde Üniversitesi’nden araştırmacılar, piyasaya sunulduğunda yaklaşık 50 kuruştan satılması beklenen bronzlaşma bandının bileğe veya mayo üzerine yapıştırılabileceğini belirtti.

Araştırmacı Prof. Andrew Mills, "Çoğu insan, güneşe maruz kaldıktan 48 saat sonrasına kadar yandığının farkına varmaz. Henüz yanmadığınızı sanırsınız, ancak 48 saat sonra kızardığını görürsünüz. Yanmış bir deri, tahrip olmuş bir deridir ve çok kötü sonuçlar doğurabilir" dedi.

Erken uyarı bandının ilk örneğinin bu yaz deneneceği bildirildi.

(AA)

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