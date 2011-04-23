-GÜNEŞ: İSTEDİĞİMİZ OYUNU OYNAYAMADIK ESKİŞEHİR (A.A) - 22.04.2011 - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Eskişehirspor maçının zor bir maç olacağı bilinciyle kente geldiklerine işaret ederek, Trabzonspor'un Eskişehirspor karşısında istediği oyunu sahaya yansıtamadığını ifade etti. Güneş, Trabzonspor'un iyi tempoda futbol oynayamadığını vurgulayarak, şunları kaydetti: ''İlk yarıda daha iyi oynadık. İkinci yarıda rakibe pozisyonlar verdik. Rakip elinden geleni sahaya yansıttı. Eskişehir'de iki puan kaybettik. Kazanmak istediğimiz maçı kazanamadık. Bugün kaybettiğimiz iki puan oyuncularımın canını sıktı. Futbol tempomuzu artırıp iştahlı futbol oynamaya çalışıyoruz. Eskişehirspor sahaya bir puana razı çıktı ve puanı aldı. Önümüzdeki hafta yapacağımız Gaziantepspor maçını kazanıp yolumuza devam edeceğiz.'' Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun da, Eskişehirspor'un maçı kazanabileceğini, ancak girdiği pozisyonları değerlendiremediğini söyledi. Eskişehirspor'un Trabzonspor karşısında iyi bir futbol sergilediğini ifade eden Uygun, şöyle konuştu: ''İki takımı da kutluyorum. Maçı kazanabilirdik, ancak girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Avrupa kupaları yolunda iyi mücadele verdik. Eskişehirspor'un geleceğini hazırlıyoruz. Neler yapacağımızı, geleceğimizi planlıyoruz. Kendi takımımızı oluşturmak için çalışmalar yapıyoruz. Yurt dışına giderek gurbetçi futbolcularla görüşeceğim.''