Güneşin sahibi çok

AK Parti’nin “Güneşin doğuşuna binlerce kez şahit olduk” afişine muhalefetten karşılık geldi. CHP, “Kara bulutlar dağılınca güneş her zaman doğar”, MHP ise “Doğan güneşe gölge etmeyin yeter” mesajıyla afiş atışmasına katıldı.



Kapatma davası, başörtüsü tartışmaları, yargının vesayeti ve askerin gizli eylem planlarıyla yoğun ve gergin bir siyasi gündemle boğuşan Türkiye, şimdi de partilerin afişler aracılığıyla yaptıkları "güneş" atışmasına sahne oluyor.



Başbakan Tayyip Erdoğan'ın 10 Haziran Salı günkü grup toplantısında söylediği ve daha sonra parti sloganı haline gelen "Gölgelerin üstümüze geldiği en zor zamanlarda güneşin doğuşuna binlerce kez şahit olduk" sözlerinin tüm ülkede afişlere yazılması "Güneş şifre mi" sorusuna yol açtı. "AK Parti kapatılarsa, yeni parti Güneş olacak" diyenler bile çıkarken, afiş muhalefet partilerini de harekete geçirdi.



Kara bulutlar dağılınca CHP'nin yollara ve önemli noktalara astığı, "Kara bulutlar dağılınca güneş her zaman doğar" afişi iktidar partisine cevap niteliğinde yorumlandı. Erdoğan'ın sözlerinden alındığı söylenen bu AK Parti afişlerinin, CHP İstanbul İl Örgütü’nün 9 Eylül'de partinin kuruluşunun 84. yıldönümü dolayısıyla hazırlanan afişten kopya çekildiği iddia edildi. CHP İstanbul İl Örgütü, kara bulutların altı ok eşliğinde dağılan gökyüzünde Atatürk'ün güneş arasında doğduğunun resmedildiği afişteki sloganı AK Parti'nin afişinden aylar önce kullandıklarını ileri sürdü.



MHP'den felsefik yanıt MHP ise, AK Parti’nin afişine milattan önce 412-320 yılları arasında yaşayan Sinoplu ünlü düşünür Diyojen'in sözleriyle karşılık verdi.



MHP Eyüp İlçe Başkanı Birol Gür, Diyojen'in dünyanın en büyük imparatoru İskender'e söylediği, "Gölge etme başka ihsan istemem" sözlerinden hareketle, "Sayın Başbakan 'O' doğan güneşe gölge etmeyin yeter" diye pankart astırdı. Gür, afişi asma nedenini ise şöyle açıkladı: "Birileri pankart asıyor biz de karşı cevabını verdik. Ajitasyon yapılıyor biz de ajitasyonlara cevap olsun diye yaptık. Yaşanan polemik anamuhalefet ile AK Parti arasında bizi ilgilendirmiyor bizim öyle bir alışkanlığımız yok." MHP'nin pankartındaki o harfinin tırnak içinde verilmesi dikkat çekti.



AFP: "AKP KAPATILIRSA YENİ AMBLEM GÜNEŞ OLACAK"



Ankara, AK Parti'nin yeni amplemini tartışıyor. İddialara göre AK Parti kapatılırsa yeni amblem güneş olacak!



AK Parti, 3 Temmuz'da vereceği sözlü savunma öncesi yeni amblemini tartışıyor! Haberi dünyaya duyuran Fransız haber ajansı AFP, Erdoğan'ın 3 Temmuz öncesi; yeni parti hazırlıklarının tamamlanması talimatını verdiğini yazdı.



AK Parti'nin yeni ampleri güneş! Kapatma davasındaki en kritik virajda Ankara'da işte bu iddiayı konuşuyor. Fransa'nın önde gelen ajanslarından AFP abonelerine geçtiği haberde, AKP’nin kapatılma durumunda bir parti kurma hazırlığı içinde olduğunu, simgesinin de güneş olduğunu duyurdu.



Haberini AKP’ye yakın kaynaklara dayandıran ajans AKP’lilere bu simgenin başarı şansını da sordu. Aynı kaynaklar, “Güneş simgesinin ampulden daha başarılı olacağına emin olduklarını” söyledi.