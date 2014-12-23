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Yaşam

Güneşin röntgeni çekildi

NASA'ya ait 'röntgen çeken teleskop' güneşin şimdiye dek görülmemiş görüntülerini yakalandı

23 Aralık 2014 21:33

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) uzak galaksileri ve kara delikleri araştırmak için geliştirdiği "röntgen çeken teleskop" güneşin şimdiye dek görülmemiş görüntülerini yakaladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, NASA'nın iki yıl önceye yörüngeye oturttuğu Nustar adlı teleskop evreni yüksek enerjili X ışınlarıyla görüntülüyor.

Şimdiden kara deliklerin dönüş hızını ölçmeyi başaran teleskobun başta iki yıl sürmesi planlanan görevi uzatılmıştı.

Teleskop bu resimle güneş hakkında bilgi toplayabileceğini de kanıtladı.

Nustar teleskopu yüksek duyarlılığı sayesinde güneşte mini patlamalar olup olmadığına dair uzun süredir merak edilen gizemi de çözme kapasitesine sahip.

Güneşteki büyük patlamaların küçük versiyonları güneşin dış atmosferinin yüzeyinden neden kat be kat daha sıcak olduğunu açıklayabilir. Uzmanlar onlarca yıldır bu sorunun yanıtını bulmaya çalışıyor.

Fizikçiler yapıldığı dönemde Nustar ile güneşi incelemeyi düşünmüştü.

 

'Şimdiye dek görülmeyen bir bakış'

 

California Teknoloji Enstitüsü'nden Prof. Fiona Harrison, "Başta fikrin çılgınlık olduğunu düşünmüştüm. Şimdiye dek yapılan en yüksek duyarlılığa sahip teleskopumuz varken neden evreni incelemek yerine neden kendi arka bahçemize bakıyoruz ki" diye sorduğunu anlatıyor.

Ancak Harrison'ı California Üniversitesi'nden Güneş Fiziği uzmanı Prof. David Smith ikna etmiş.

Smith, "Nustar en derininden, atmosferinin en yüksek noktalarına dek güneşe şimdiye dek görülmeyen bir bakış sağlayacak" diyor.

Nustar 2016'ya dek uzatılan görevi çerçevesinde, güneşin yanı sıra kara delikler ve süpernova kalıntılarını da inceleyecek.

 

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