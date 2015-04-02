Güneş'in manşeti her şeyi çözdü: Elektrik kesintisi de, Adliye'ye saldırı da Berkin videosuyla başladı!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a en yakın işadamlarından olan ve Parti İçi Demokrasi Hakemi olarak AKP yönetimine giren Ethem Sancak'ın sahibi olduğu Star Medya Grubu'a ait Güneş gazetesi, Sanat Meclisi tarafından Berkin Elvan’ın ölüm yıl dönümünde hazırlanan "11 Mart’ta Berkin İçin, Adalet İçin Hayatı Durdur" adlı videoyla, 31 Mart günü yurt çapından yaşanan elektrik kesintisi ve Berkin Elvan savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın rehin alınması eylemlerinin işaretinin verildiğini öne sürdü.

Güneş’in “Her şey planlı” başlığıyla manşetten duyurduğu haberin spotunda, “Kaos lobisi devreye girdi. Berkin Elvan için hayatı durdurun çağrısı yapıldı, elektrik kesildi, hayat durdu. ÇHD ‘bizi aramayın’ diye eylemler düzenledi, avukat kılığındaki DHKP-C’li teröristler adliyeye soktuğu silahla savcıyı öldürdü” iddiaları yer aldı.

‘İşaret videoda!’

Berkin Elvan videosuna ses veren sanatçılardan Levent Üzümcü, Şevval Sam, Tarık Akan ve Zuhal Olcay’ın fotoğraflarının kullanıldığı manşetin kutusunda ise 31 Mart’ta yaşananlarının ‘işareti’nin söz konusu videoda olduğu savunuldu.

“Gezici sanatçıların, ‘Berkin Elvan için hayatı durdurun’ çağrısı yapıp internette yayımlamasından 20 gün sonra hayat durdu, Türkiye’nin elektriği kesildi” diyen Güneş, aynı gün savcı Kiraz’ın Çağlayan’daki makam odasında rehin alınıp öldürüldüğüne dikkat çekti.

Okmeydanı’nda polisin gaz fişeğiyle vurularak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Berkin Elvan’ın ölüm yıldönümünde hazırlanan videoda yer aldıkları için daha önce de hükümete yakın birçok kesim tarafından hedef gösterilen Sanat Meclisi üyeleri, aralarında Melih Gökçek, Haşmet Babaoğlu, Sabah, Akşam, Akit, Takvim ve Yeni Şafak ve Beyaz TV’nin de olduğu, ilgili tüm kişi ve basın kuruluşları hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

‘Katillerinin kimliğinin hala bilinmiyor olmasını eleştirmiştik’

Sanat Meclisi’nden yapılan açıklamada, Berkin için adalet talebinin dile getirildiği söz konusu video için, “Vurulmasının üzerinden yaklaşık iki yıl geçmesine rağmen katillerinin kimliğinin hala bilinmiyor olmasını, aydın ve sanatçı kimliğimiz gereği eleştirmiştik” denilmişti.

Sanat Meclisi'nden yayınlanan video şöyle: