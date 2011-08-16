Güneşin gücü yolu yarıladı

T24 - Dünyanın güneş enerjisiyle çalışan ilk yatı Turanor PlanetSolar, dünya turu kapsamında dün Hong Kong’da demirledi. Yolu neredeyse yarılayan yat, Hint Okyanusu’nu aşıp Akdeniz’e gelecek.





Almanya’da 26 milyon dolara inşa edilen dünyanın güneş enerjisiyle çalışan ilk yatı Turanor

(J.R.R. Tolkien’in Yüzüklerin Efendisi’nde, elf dilinde ‘Güneşin Gücü’ anlamına geliyor) PlanetSolar dünya turuna devam ediyor.





Geçen eylül ayında Monaco’dan yolculuğa başlayan yat, dün Hong Kong’da demirledi. Büyük ilgi gören İsviçre bandıralı geminin amacı, güneş enerjisinin tanıtımını yapmak. Hong Kong’dan sonra Singapur, Bombay, Abu Dabi, Süveyş Kanalı ile Akdeniz’e ulaşacak olan Turanor’un son durağı Monaco olacak.





Alman yapımı 40 yolcu kapasiteli



- Uzunluğu: 31 metre

- Genişliği: 15 metre

- Ağırlığı: 95 ton

- Hızı: Saatte 26 km

- Güneş panellerinin alanı: 500 m2

- Mürettebatı: 6 kişi

- Alabileceği yolcu sayısı: 40

- Yapım Süresi: 14 ay

- Yapım Yeri:Kiel, Almanya

- Maliyeti: 26 milyon dolar





Nereleri gezdi: Pasifik Okyanusu, Miami (ABD), Cancun (Meksika), Panama, Galapagos, Brisbane (Avustralya), Cairns (Avustralya), Manila (Filipinler), Hong Kong.