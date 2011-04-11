-GÜNEŞ'İN GALİBİYET SEVİNCİ İSTANBUL (A.A) - 10.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ı 1-0 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, şampiyonluk yarışının kızıştığı bir dönemde kendileri için çok zor bir maçı kazandıklarını söyledi. Güneş, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, 3 puana çok ihtiyaç duyduklarını dile getirerek, şöyle konuştu: ''Karşımızda diri, agresif, bizi oynatmamaya çalışan bir Galatasaray vardı. Bu akşam seyircinin olmamasından kötü etkilenmediler. Rakibimize 3 puan da verebilirdik. Maçın sonunda yorulmaları lehimize oldu. Bunu iyi kullandık. Bütününe baktığımızda bizim için çok zor bir maç oldu.'' -''BİRKAÇ KİŞİNİN HATASINI MİLYONLAR ÇEKİYOR''- Güneş, seyircisiz oynama cezasıyla ilgili eleştirilerde de bulunarak, birkaç kişinin hatasını milyonların çektiğini ifade etti. Bunu yapanın 1, 10 veya en fazla 1000 kişi olduğunu savunan tecrübeli teknik adam, ''Bunun milyonları etkilenmemesi lazım. Bu akşam Trabzonspor taraftarı da buraya gelemedi. Hata yapana cezasını ağır vermeli. Bunlar hiç konuşulmuyor. Kaçan bir gol, Arda'nın sorunu çok konuşuluyor. Bugün iyi oynamadık, eksik oynadık. Seyirciyle çok daha güzel bir futbol olacağını düşünüyorum'' şeklinde konuştu. -''BUNDAN SONRA DA 9-10 PUAN KAYBEDİLEBİLİR''- Futbolun iniş çıkışları olan bir oyun olduğunu söyleyen Güneş, ''İyi, ya da kötü oynayabilirsiniz. Olayın bütününe bakmalısınız. İki takım da yarışıyor. Bundan sonra da 9-10 puan kaybedilebilir. Hiçbir garantisi yok bunun'' diye konuştu.