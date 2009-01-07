Güneşe Doğru kayıp!

Yazar ve eleştirmen Agah Özgüç, Nâzım Hikmet'in 1937 yılında yapıp yönettiği Güneşe Doğru adlı uzun metrajlı filmi ile yine kendisinin yaptığı bazı belgesel filmlerinin kayıp olduğunu söyledi.



Nâzım Hikmet'in Türk vatandaşlığına geri alınması kararından sonra Türk sinemasıyla ilgili arşiv çalışmalarıyla tanınan yazar ve eleştirmen Agah Özgüç'ten çarpıcı iddialar geldi.



Agah Özgüç, Nâzım Hikmet'in 1937'de yayıp yönettiği uzun metrajlı sinema filmi "Güneşe Doğru" ile, bu filmden önce çektiği "İstanbul Senfonisi" ile "Bursa Senfonisi" adlı belgesellerin kayıp olduğunu açıkladı.



"Güneşe Doğru" da mütareke yıllarında hafızasını yitiren bir gencin hayal dolu dünyasının anlatıldığını vurgulayan Özgüç, filmin dekorlarını Abidin Dino'nun yaptığını, Ferdi Tayfur, Neyzen Tevfik'in de rol aldığını belirtti. Özgüç, Nâzım'ın geçimini sağlamak için 'Mümtaz Osman' takma isimle film senaryoları yazdığını da anlattı. Türk sinema arşivinin kalbi sayılan Mimar Sinan Üniversitesi Sinema ve Televizyon Merkezi de Özgüç'ün söz ettiği filmlerinin arşivlerinde bulunmadığını açıkladı.



Mezara saldırı olabilir



Öte yandan Nâzım Hikmet'in kız kardeşi Saniye Yaltırım'ın torunu Murat Germen, mezarın Moskova'dan Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili ailenin endişesini dile getirdi: "Zarar verilmesinden çekiniyoruz.

Burada aynı huzuru bulur mu emin olamıyoruz." Germen, Nâzım'ın çınar ağacı altına gömülmek istediğine dikkat çekti ve "Kendisi adına Anadolu'da bir çınar ormanı yapılabilir" önerisinde bulundu. Görüştüğümüz bir Rus yetkilisi de mezarın taşınmasına sadece ailesinin karar verebileceğini belirtti