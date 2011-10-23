-Güneş: 2'şer puan kaybettik BURSA (A.A) - 22.10.2011 - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, ''Biz de kazanabilirdik, Bursaspor da kazanabilirdi. Aslında berabere kalarak iki takım da 2'şer puan kaybetti'' dedi. Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahaya mutlak kazanmak düşüncesiyle çıktıklarını, maça kontrollü başladıklarını, iyi pas yaptıklarını, ancak bu olumlu pas trafiğini hücuma dönük olarak kendileri açısından olumluya çeviremediklerini söyledi. İkinci yarıda beklemedikleri bir anda gol yediklerini, gol sonrası kazanma adına oyuna ağırlıklarını koyduklarını ifade eden Güneş, ''Penaltıdan bir gol bulduk. Başka pozisyonlardan da gol bulabilirdik. Bursaspor da son dakikada galibiyeti getirecek gol bulabilirdi. Biz de kazanabilirdik, Bursaspor da kazanabilirdi. Aslında berabere kalarak iki takım da 2'şer puan kaybetti'' diye konuştu. Şenol Güneş, hakemin yönetiminin sorulması üzerine, ''Hakemle ilgili konuşmak istemiyorum. Bunun ne bize ne hakemlere faydası olmuyor. Lehimize penaltı verdi, kaleci Carson'a kırmızı kart gösterebilirdi. Ancak, bunları konuşmak anlamsız. Biz özellikle bu sene hakemlere yönelik konuşmuyoruz'' yanıtını verdi. Volkan Şen'in neden Bursaspor maçı için kadroya alınmadığına ilişkin soru üzerine ise Güneş, ''Volkan Şen'i ben isteseydim oynatabilirdim. Çünkü, sözleşmeyle bizi bağlayan bir durum yok. Ancak verilen sözler var. Bunu şimdi değil daha sonra konuşuruz'' diye yanıtladı. Şenol Güneş, konuşmasının son bölümde ise terör saldırılarına değindi. Şehit haberlerine tüm Türkiye'nin üzüldüğünü vurgulayan Güneş, şunları söyledi: ''Bugün maç itibariyle sahada bir üzüntü hakimdi. Hepimizin başı sağ olsun ama bu iş sadece kınayarak çözülmez. Çocuklarımızı kaybettik. Gönül ister ki hiçbir insanımızı kaybetmeyelim. Ancak, bu konuda hepimiz sorumlu olmak zorundayız. Kendi sorumluluklarımız çerçevesinde devlete yardımcı olmalıyız. Devlet bunu tek başına yapamaz. Herkes kendi kapısının önünü temizlemeli. Yanlışlar olduğunda ihbar etmek zorundayız.''