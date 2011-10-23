T24 LogoT24 Logo
Spor

Güneş: 2'şer puan kaybettik BURSA (A.A)

23 Ekim 2011 01:02

-Güneş: 2'şer puan kaybettik BURSA (A.A) - 22.10.2011 - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, ''Biz de kazanabilirdik, Bursaspor da kazanabilirdi. Aslında berabere kalarak iki takım da 2'şer puan kaybetti'' dedi. Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahaya mutlak kazanmak düşüncesiyle çıktıklarını, maça kontrollü başladıklarını, iyi pas yaptıklarını, ancak bu olumlu pas trafiğini hücuma dönük olarak kendileri açısından olumluya çeviremediklerini söyledi. İkinci yarıda beklemedikleri bir anda gol yediklerini, gol sonrası kazanma adına oyuna ağırlıklarını koyduklarını ifade eden Güneş, ''Penaltıdan bir gol bulduk. Başka pozisyonlardan da gol bulabilirdik. Bursaspor da son dakikada galibiyeti getirecek gol bulabilirdi. Biz de kazanabilirdik, Bursaspor da kazanabilirdi. Aslında berabere kalarak iki takım da 2'şer puan kaybetti'' diye konuştu. Şenol Güneş, hakemin yönetiminin sorulması üzerine, ''Hakemle ilgili konuşmak istemiyorum. Bunun ne bize ne hakemlere faydası olmuyor. Lehimize penaltı verdi, kaleci Carson'a kırmızı kart gösterebilirdi. Ancak, bunları konuşmak anlamsız. Biz özellikle bu sene hakemlere yönelik konuşmuyoruz'' yanıtını verdi. Volkan Şen'in neden Bursaspor maçı için kadroya alınmadığına ilişkin soru üzerine ise Güneş, ''Volkan Şen'i ben isteseydim oynatabilirdim. Çünkü, sözleşmeyle bizi bağlayan bir durum yok. Ancak verilen sözler var. Bunu şimdi değil daha sonra konuşuruz'' diye yanıtladı. Şenol Güneş, konuşmasının son bölümde ise terör saldırılarına değindi. Şehit haberlerine tüm Türkiye'nin üzüldüğünü vurgulayan Güneş, şunları söyledi: ''Bugün maç itibariyle sahada bir üzüntü hakimdi. Hepimizin başı sağ olsun ama bu iş sadece kınayarak çözülmez. Çocuklarımızı kaybettik. Gönül ister ki hiçbir insanımızı kaybetmeyelim. Ancak, bu konuda hepimiz sorumlu olmak zorundayız. Kendi sorumluluklarımız çerçevesinde devlete yardımcı olmalıyız. Devlet bunu tek başına yapamaz. Herkes kendi kapısının önünü temizlemeli. Yanlışlar olduğunda ihbar etmek zorundayız.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24