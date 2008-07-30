Güneş yeniden yükselsin

Tempo24 - Şampiyonlar Ligi'nde geçen yıl çeyrek finale çıkarak tarihî bir başarı yakalayan Fenerbahçe, bu sezonki serüvenine Kadıköy'deki MTK Budapeşte maçıyla başlıyor. Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki kritik randevu öncesi Teknik Direktör Luis Aragones, Mateja Kezman'ın yanı sıra Maldonado ve Deniz'i maç kadrosuna almadı.



Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde eşleştiği Macaristan'ın MTK Budapeşte takımıyla ilk maçını bugün oynayacak Fenerbahçe, yeni sezonu bir Avrupa D-Smart 7. kanaldan naklen yayınlanacak mücadeleyi Belçika Futbol Federasyonu'ndan Serge Gumienny yönetecek. Bu maçın rövanşı 6 Ağustos Çarşamba günü Budapeşte'de oynanacak ve turu geçecek takım Devler Ligi 3. ön elemesinde oynama hakkını kazanacak.



Sarı-Lacivertlilerin MTK sınavına Shakhtar Donetsk önündeki kadroyla çıkması bekleniyor. Yeni transfer Emre Belözoğlu'nun ise maçın gidişatına göre sonradan oyuna alınacağı belirtiliyor. MTK Budapeşte maçının 18 kişilik kadrosunda isimleri yer almayan futbolcular da dikkat çekici. Teknik Direktör Luis Aragones, Mateja Kezman, Maldonado ve Deniz'i yedekler arasında bile düşünmedi. Bu tablo, Kezman ve Maldonado'nun tamamen gözden çıkarıldığı ve satış listesine konulduğu şeklinde yorumlara yol açtı.





İlk maçtan rövanşa yetecek skor elde etmeyi hedefleyen F.Bahçe, sahasındaki etkili performansına da güveniyor. Sarı-Lacivertliler, 2005-06 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Milan karşısında uğradığı 4-0'lık mağlubiyetin ardından, Kadıköy'de yenilgi yüzü görmedi. Saracoğlu Stadı'nda çıktığı son 12 Avrupa kupası maçında 9 kez kazanırken, 3 maçta eşitliği bozamadı. Özellikle eski teknik direktörü Zico yönetiminde Avrupa arenasında çıkışa geçen Kanarya, Aragones ile çıtayı daha da yukarılara taşımayı istiyor. Bugüne dek 5 kez Şampiyonlar Ligi gruplarına kalan F.Bahçe, MTK Budapeşte'yi ve üçüncü ön eleme turundaki rakibi geçerek, altıncı kez bu dev organizasyonda boy göstermeyi arzuluyor.





Rövanş alınacak

Fenerbahçe, MTK'yı devirip Avrupa kupalarında Macar ekipler karşısındaki şanssızlığını da yenmek istiyor. Daha önce 5 kez Macar takımlarıyla eşleşen F.Bahçe, bu eşleşmelerden sadece birinde turu geçmeyi başarmıştı. Sarı-Lacivetliler, MTK'ya da iki kez elenmekten kurtulamamıştı. İlk olarak 1963'te Kupa Galipleri Kupası 3. turunda gerçekleşen eşleşmede deplasmanda MTK 2-0 kazanmış, İstanbul'da ise Sarı-Lacivertliler 3-1 galip gelmişti. O zamanki statüye göre 3. maç tarafsız saha olan Roma'da oynanmış ve karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Macaristan takımı, turu geçmişti.





İki takım 1999 yılında UEFA Kupası'nda yine birbirine rakip oldu. Deplasmandaki karşılaşma golsüz berabere sonuçlanmış; ancak İstanbul'da Fenerbahçe 2-0 yenilerek kupanın dışında kalmıştı. Açıkçası bu sıra dışı maçı unutmak Fenerbahçeliler için çok zor olmuştu. Adeta kulüp tarihine kara bir leke olarak geçmiş ve dönemin teknik direktörü Rıdvan Dilmen görevinden ayrılmıştı.



MTK'dan anlamlı davranış

F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi MTK Budapeşte'de, teknik direktör Jozsef Garami, "Yarın (bugün) zor bir gün olacağını biliyoruz." dedi. Şükrü Saracoğlu'ndaki basın toplantısında MTK ile İstanbul'a gelen F.Bahçe'nin eski hocası Karlman Meszöly, anlamlı bir çağrıda bulunarak Güngören'de hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapılmasını istedi. Salondaki herkes ayağa kalkarak, ölenler için saygı duruşunda bulundu.

MUHTEMEL KADROLAR

FENERBAHÇE

Volkan Demirel, Gökhan, Edu, Lugano, Roberto Carlos, Selçuk, Kazım, Uğur, Alex, Semih, Güiza

MTK BUDAPEŞTE

Vegh, Horvath L., Lambulics, Pinter A., Pollak, Nagy G., Zsidai, Patkai, Szabo A., Urban, Bori

Stat: Şükrü Saracoğlu Saat: 21.00

Hakem: Serge Gumienny (Belçika) Yayın: D Smart