Güneş yazarı Kütahyalı: 2014’ten beri FETÖ'den tutuklu olan malum polis şefi, “O Hakan Fidan denen astsubay parçasını feriştahı bile gelse kurtaramayacak” diye avaz avaz bağırmıştı

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, 7 Şubat 2012'de MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılmasından 3 gün sonra ismine yazısında yer vermediği polis şefiyle yaptığı telefon görüşmesini köşesine taşıdı. Kütahyalı, "2014’ten beri FETÖ'den tutuklu olan malum polis şefi, 'O Hakan Fidan denen astsubay parçasını feriştahı bile gelse kurtaramayacak' diye avaz avaz bağırdı" diye yazdı.

Kütahyalı, "Bundan 9 sene önce 2012 senesinin Şubat ayı Türk siyasi hayatının, genel olarak Türk Devlet tarihinin büyük kırılma noktalarından birine sahne oldu. 9 sene önce 7 Şubat 2012'de FETÖ'nün ilk polis-yargı darbe teşebbüsünü yaşadık. Tüm bu sürecin beyni 22 Temmuz 2014’ten beri FETÖ'den tutuklu olan malum polis şefidir. Tam bir organizatör zekaydı bu polis şefi." değerlendirmesini yaptı.

Kütahyalı, "Ben bu adamla 10 Şubat 2012'de MİT'in kayıtlarına da giren 9 dakika 27 saniyelik bağırış çağırış içinde bir konuşma yaptım. Yüzlerce MİT mensubunu tutuklama niyetlerini de gizlemiyorlar ve kendilerine çok güveniyorlardı. Ben bu polis şefinin üstüne gittikçe iyice öfkelendi ve 'O Hakan Fidan denen astsubay parçasını feriştahı bile gelse kurtaramayacak' diye avaz avaz bağırmaya başladı. 7 Şubat'ta başlayan bu teşebbüs günlerce yeni alt teşebbüslerle devam etti ve ancak 18 Şubat'ta tehlike tamamen bertaraf edilebildi." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

7 Şubat 2012'de özel yetkili savcı Sadrettin Sarıkaya MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve 4 eski MİT mensubu KCK soruşturmasında ifadeye çağrıldı.

9 Şubat'ta ifadeye gitmeyen Fidan, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme yaptı. MİT Müsteşarlığı, savcılığa görev ve yetkisizlik itirazında bulundu. MİT'ten savcılığa gönderilen yazıda "Başbakanlık'tan izin alınması gerekir. Söz konusu olaylar görevle ilgilidir" denildi.

10 Şubat'ta MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ifadesinin alınması için Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na talimat yazıldı. Eski Müsteşar Emre Taner, yardımcısı Afet Güneş ve MİT görevlileri Yaşar Yıldırım ile Hüseyin Kuzuoğlu hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Krizin en sonunda Hakan Fidan ve diğer MİT görevlileri ifade vermeye gitmedi. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan savcının bu girişimine sert tepki gösterdi. İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Sadrettin Sarıkaya’ya dosyadan el çektirildi, başka bir göreve atandı. Sadrettin Sarıkaya, darbe girişimi sonrası tutuklandı.