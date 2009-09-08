Güneş tutuldu,UFO görüldü

Yazın meydana gelen güneş tutulması esnasında 40 dakikikalık UFO görüntüsü kaydedildi.
Çinli bilim adamlarının, bu yazki güneş tutulması sırasında 40 dakika boyunca bir UFO'nun görüntüsünü çektiği bildirildi.
Nanjing'deki gözlemevinde çalışan bilim
adamları, bu kadar uzun süreli bir UFO görüntüsünün, tanımlanamayan
uçan nesnelerin varlığına dair uzun zamandan beri beklenen kanıt olması
ihtimali üzerinde duruyor.
Güneş tutulması sırasında görüntüleri çeken
bilim adamları, görüntülerdeki nesnenin mahiyetiyle ilgili bir yıl
sürecek bir araştırma başlattıklarını söyledi.
Daily Mail'deki habere göre, uçan nesneyi
gören ve görüntüleyen sadece bilim adamları değildi. 22 Temmuzda
Guandong iline bağlı Deqing'de çatıdan güneş tutulmasını izleyen
onlarca öğrenci de aynı şeye şahit oldu.
Öğrenciler, UFO'nun renk değiştirdiğini, başlangıçta canlı mavi renkte olduğu halde daha sonra karardığını söyledi.