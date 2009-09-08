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Dünya

Güneş tutuldu,UFO görüldü

Yazın meydana gelen güneş tutulması esnasında 40 dakikikalık UFO görüntüsü kaydedildi.

08 Eylül 2009 03:00

Yazın meydana gelen güneş tutulması esnasında 40 dakikikalık UFO görüntüsü kaydedildi.

Çinli bilim adamlarının, bu yazki güneş tutulması sırasında 40 dakika boyunca bir UFO'nun görüntüsünü çektiği bildirildi.

Nanjing'deki gözlemevinde çalışan bilim adamları, bu kadar uzun süreli bir UFO görüntüsünün, tanımlanamayan uçan nesnelerin varlığına dair uzun zamandan beri beklenen kanıt olması ihtimali üzerinde duruyor.

Güneş tutulması sırasında görüntüleri çeken bilim adamları, görüntülerdeki nesnenin mahiyetiyle ilgili bir yıl sürecek bir araştırma başlattıklarını söyledi.

Daily Mail'deki habere göre, uçan nesneyi gören ve görüntüleyen sadece bilim adamları değildi. 22 Temmuzda Guandong iline bağlı Deqing'de çatıdan güneş tutulmasını izleyen onlarca öğrenci de aynı şeye şahit oldu.

Öğrenciler, UFO'nun renk değiştirdiğini, başlangıçta canlı mavi renkte olduğu halde daha sonra karardığını söyledi.


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