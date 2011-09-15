-Güneş: Türkiye'yi temsil ediyoruz MİLANO (A.A) - 15.09.2011 - UEFA Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'ndaki ilk maçında İnter'i 1-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, güçlü bir takımın sorunlu olduğu dönemden iyi faydalandıklarını söyledi. Cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden izleyen Güneş, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, kazanmaktan veya kaybetmekten çok oynayacakları futbolun önemli olduğunu daha önce dile getirdiğini belirtti ve ''Sıcak olduğu için temposu düşük maç oldu. Oyun disiplinine bağlı oynadık. Güçlü takımı yendik. Güçlü takımın sorunlu olduğu dönemden iyi faydalandık'' dedi. Aldıkları 3 puanın moral açısından iyi olduğunu ifade eden Güneş, ''Ancak yarışta bir maçı kazanmak her şeyin bittiği anlamına gelmez. İş bundan sonra yeni başlıyor'' diye konuştu. Kendilerinin grupta bilinmeyen bir takım olduğunu vurgulayan Güneş, şunları söyledi. ''Bu, bizim için bir avantaj. Biz bundan daha iyi oynayan ekibiz. 3 puan aldık ama kaybetsek de bitmeyecekti. 5 maç daha var. İnter de bu yarışta önde bir takım. Lille, CSKA Moskova da öyle. Futbolda peşin favori yok. Her türlü sürprize açık. Bugün iyi iş gördük. Bunu devam ettirmeye çalışacağız.'' Athletic Bilbao maçında kırmızı kart görmesi nedeniyle karşılaşmayı tribünden izlemek zorunda kaldığını anımsatan Güneş, ''Maça gelinceye kadar otelde ve maç başlamadan takımla gerekli konuşmaları yaptık. Ben sahaya geldiğimde seyirci olarak izledim. Yardımcı antrenör ve koçlar gereğini yaptı, ben hiç müdahale etmedim'' dedi. Güneş, oyun dışında kalmanın kendisine yakışmadığına değinerek, ''Tribünde maçı izlemek daha zor. Baskı altında kalıyorsunuz. Oyuna müdahale şansınız olmuyor'' diye konuştu. -İnter cephesi- İnter'in teknik direktörü Gian Piero Gasperini ise rakipleri karşısında pozisyonlar yakaladıklarını ancak maçta şans faktörünün yanlarında olmadığını söyledi. Gasperini, ligde Palermo ile yaptıkları maça göre daha iyi oynadıklarını belirterek, ''Bugün rakibimiz karşısında pozisyonlar yakaladık ancak bunları değerlendiremedik. Rakibimiz ise attığı golle galip geldi'' diye konuştu. Üst üste alınan iki yenilginin ağır geldiğini vurgulayan Gasperini, ''Ama hataların telafi edileceğini düşünüyorum. Hem bugün hem pazar günü imkanlar yakaladık, sonuç olumsuz oldu. Bu işin gidişatını değiştirecek ama işin bu kadar kolay çöpe atılmaması gerektiğini düşünüyorum'' dedi.