-GÜNEŞ: SORUŞTURMA SÜRÜYOR BURSA (A.A) - 23.04.2011 - İçişleri Bakanı Osman Güneş, Anavatan Partisi (ANAP) eski milletvekillerinden Osman Güneş'in, silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili olarak, ''Soruşturma çok yönlü devam ediyor. Sebebi nedir, çok kısa sürede ortaya çıkacak'' dedi. Bakan Güneş, Gedik'in silahlı saldırı sonucu ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, ''Olay çok taze şu an itibarıyla. Fail elde, kimliği belli. Çok yönlü soruşturma devam ediyor. Sebepler ne olabilir, bunun araştırması devam ediyor. Şu an itibarıyla ileri derecede söyleyebileceğimiz çok fazla bir şey yok. Bu işin soruşturması ve sorgulaması devam ediyor. Sebebi nedir, çok kısa sürede ortaya çıkacak. Şu noktada ileri derecede 'şu sebepten meydana gelmiştir' demek mümkün değil. Hepsi araştırılıyor, inceleniyor'' şeklinde konuştu. -ZANLI SORGUDA- Öte yandan Gedik'i tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ve gece geç saatlerde Bursa Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlı M.A.Ş'nin sorgulaması Asayiş Şube Müdürlüğünde devam ediyor. Bursa'da müteahhitlik yaptığı öğrenilen zanlının, sorgulamasının tamamlanması halinde ardından bugün akşam saatlerinde adliyeye sevk edileceği bildirildi.