T24 LogoT24 Logo
Gündem

GÜNEŞ: SORUŞTURMA SÜRÜYOR BURSA (A.A)

23 Nisan 2011 13:24

-GÜNEŞ: SORUŞTURMA SÜRÜYOR BURSA (A.A) - 23.04.2011 - İçişleri Bakanı Osman Güneş, Anavatan Partisi (ANAP) eski milletvekillerinden Osman Güneş'in, silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili olarak, ''Soruşturma çok yönlü devam ediyor. Sebebi nedir, çok kısa sürede ortaya çıkacak'' dedi. Bakan Güneş, Gedik'in silahlı saldırı sonucu ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, ''Olay çok taze şu an itibarıyla. Fail elde, kimliği belli. Çok yönlü soruşturma devam ediyor. Sebepler ne olabilir, bunun araştırması devam ediyor. Şu an itibarıyla ileri derecede söyleyebileceğimiz çok fazla bir şey yok. Bu işin soruşturması ve sorgulaması devam ediyor. Sebebi nedir, çok kısa sürede ortaya çıkacak. Şu noktada ileri derecede 'şu sebepten meydana gelmiştir' demek mümkün değil. Hepsi araştırılıyor, inceleniyor'' şeklinde konuştu. -ZANLI SORGUDA- Öte yandan Gedik'i tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ve gece geç saatlerde Bursa Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlı M.A.Ş'nin sorgulaması Asayiş Şube Müdürlüğünde devam ediyor.  Bursa'da müteahhitlik yaptığı öğrenilen zanlının, sorgulamasının tamamlanması halinde ardından bugün akşam saatlerinde adliyeye sevk edileceği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24