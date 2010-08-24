-GÜNEŞ: SONUCU HAK EDEN BİR TRABZONSPOR VARDI TRABZON (A.A) - 24.08.2010 - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe karşısında sonucu hak eden bir Trabzonspor olduğunu söyledi. Güneş, 3-2'lik galibiyetleriyle sona eren maçın ardından yaptığı değerlendirmede, Trabzonspor teknik sorumlusu olarak alınan sonuçtan mutlu olduğunu belirterek, ''İkinci lig maçında Fenerbahçe'yi sahamızda yendik. Oyuncuların futbol oynama adına gösterdikleri mücadele asıl sevindiğim olay'' dedi. Bugün karşılaşmanın kendisini de yorduğunu ifade eden Güneş, şöyle devam etti: ''Çünkü yorucu bir maçtı, gidip gelen bir maçı. Rakibin de pozisyonları vardı. Seyir zevki olan bir maçtı. 5-10 gol de olabilirdi. İlk yarı hücuma çıkarken dönüşte goller yedik. İkinci yarı bunu kontrol ettik. Bu yarının başında net pozisyonlar vardı öne geçebilirdik ama bunu beceremedik. 3-2'yi koruma endişesi ile zaman zaman rakibe verdiğimiz pozisyonlar vardı. Oyunu, sonucu hak eden bir Trabzonspor vardı. Oyuncuları tebrik ediyorum. Hem biz hem Fenerbahçe futbola odaklı bir maç oynadı.'' -''GLOWACKİ, LIVERPOOL VE ANTALYA MAÇINDA YOK'' Güneş, Hüseyin Avni Aker saha zemininin yeni yapıldığını dile getirerek, ''Alt yapısı iyi ama çim henüz oturmadı. Sert çim kayıyor. Oyuncular çime takıldığı zaman sıkıntı yaşıyor. Glowacki'yi de bu zemin nedeniyle kaybettik. 2-3 hafta forma giyemeyecek. Yan bağlarında esneme var. Şu anki durumu perşembe günü Liverpool ve daha sonra ligdeki Antalyaspor maçında kesin olarak yok. Ondan sonra boşluk var, bakacağız. Milli takıma gidecekti şansızlık yaşıyor. Glowacki, çok iyi profesyonel oyuncu. Ama yerine oynayan oyuncular da bizim oyuncumuz. Böyle oyuncuyu kaybetmek bizim için üzüntü verici'' ifadelerini kullandı. Fenerbahçe karşısında geçmişe dönük hesaplar yapmadıklarını anlatan Güneş, ''Biz perşembe günü Liverpool ile yapacağımız maçı düşünüyoruz. Tarihi bir olay yaşamak istiyoruz. Oyuncularımla konuştum. Bu maçı kazanırlarsa gurur duyacağımı, kaybetseler de gurur duyacağımı onlara söyledim'' diye konuştu. Hakem Bünyamin Gezer'in de bugün yorulduğunu ifade eden Güneş, ''Çok güzel bir maçtı. Hakemin de bunda katkısı oldu. Hatası da olmuştur ama hoşgörülü olunmalı. Güzel bir futbol vardı, bu güzellikler konuşulmalı'' dedi. -CEYHUN VE SERKAN'IN AÇIKLAMALARI- Ceyhun ise çok zor maç olacağını bildiklerini belirterek, ''Erken de golleri bulduk. İyi bir maç çıkardık. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Liverpool maçına odaklanacağız. Bir galibiyetle inşallah tur atlayacağız'' diye konuştu. Serkan ise güzel bir maç oynandığını ifade ederek, ''Kazandığımız için mutluyuz. Çok zor bir maç olacak ama inşallah kazanan biz olacağız'' dedi. -KOCAMAN'IN KONUŞMASI- Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise bu maçta temel amaçlarının kaybetmeden sahadan ayrılmak olduğunu vurgulayarak, ''1 puan veya 3 puan, nasıl olursa olsun. Maçlarda ekstra durumlar oluyor. Geçen hafta bizim lehimize olan ekstra durumun bu hafta tersi oldu. Geçen hafta 15 dakikada 2 gol yemiştik. Bu hafta 2 gol yedik. Trabzonspor, organize gelmeden 2 gol yedik. 2-0'dan sonra maçı tekrar çevirmek kolay değildi'' diye konuştu. Maçın kendileri için sanki 2-0'dan sonra başladığını kaydeden Kocaman, şöyle konuştu: ''Maça tutunduğumuz an golü yaptığımız andı. Maçı çevirme sinyallerini verdi. 28. dakikada gol attık ama ilk atakta gol yedik. Golü attıktan sonra tekrar fark 2'ye yükselince Trabzonspor moral olarak yükseldi. Bizi moral olarak demoralize etti. 3-1'den sonra Mehmet Topuz'un attığı gol tekrar bizi maça ortak etti. Devreyi beraber kapatabilirdik. Trabzonspor, ikinci yarı 7-8 dakikalık periyotta 3 net gol pozisyonuna girdi. Bu pozisyonları kaçırdılar. Penaltıya kadar 3-3'e getirebilecek oyun değil ama 1-2 pozisyon bulduk. Penaltıdan sonra ağırlığı koymaya çalıştık ama yüksek baskı kurduk demek doğru olmaz. Bir şekilde bu maçın telafisi var. Hemen PAOK maçının hazırlıklarına başlayacağız, bu maçı düşüneceğiz. '' Kocaman, hem Alex hem Stoch'un perşembe günkü PAOK maçını düşünerek yedek soyundurduğunu ve maçın gidişatına göre bu oyuncuları kullanmayı düşündüğünü kaydetti. -SEMİH'İN DURUMU YARIN BELLİ OLACAK, BİLİCA HASTANELİK- Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısında sakatlanan Semih'in sağ kaval kemiğine darbe aldığı ve durumunun yarın netlik kazanacağı bildirildi. Bilica'nın ise dirseğinde problem olduğu ve bu nedenle maçın hemen ardından hastaneye getirildiği belirtildi. Teknik direktör Kocaman, Volkan'ın sakatlığı konusunda kendisinin beklediğini belirterek, ''Yarın kontrol olur. Sakatlığı biraz ilerledi. Her maçtan sonra ilerliyor. Sakatlığını arttıran etken uzun aut ve geri pastaki vuruşlar. Mert, ikinci yarı başarılı bir performans ortaya koydu. İlk yarı yenilen gollerde takım olarak düşük konsantrasyon önemliydi'' dedi. Kocaman, Dia'nın sakatlığının düzeldiğini, ancak temposu konusunda eksikliğinin bulunduğunu kaydetti. -MERT'İN AÇIKLAMASI- Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Mert ise maça iyi başlayamadıklarını belirterek, ''15. dakikada yediğimiz iki golle kötü başlangıç yaptık. 2-0'dan sonra konsantrasyonumuz iyi değildi. Sonra toparladık. Kazanmak isterdik ama olmadı. Kurtardığım penaltının iyi güç moral olmasını istedim ama olmadı. Artık önümüzdeki maça bakacağız'' diye konuştu. -CRİSTİAN'IN AÇIKLAMALARI- Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Cristian, zor bir maç oynadıklarını belirterek, ''Burada oynamanın ne kadar zor olduğunu maça çıkmadan biliyorduk. Sonuca bakıldığında yenildik. Ufak tefek detaylar maçın bize dönmesini engelledi'' dedi. Maçların 90 dakika oynandığını ifade eden Cristian, ''15 dakikada maç 2-0 olmuş olabilir. Ama o dakikalarda yenik durumdaysanız gol atıp tekrar maça ortak olmalısınız. Son ana kadar mücadele ettik ama olmadı'' diye konuştu. Cristian, sahanın çimlerinin kalktığını kaydederek, ''Oyuncuları zorlaştıran bir şeydi. İki takım oyuncuları da sahada oynuyor. Bu tür şeylerin arkasına sığınmamak gerektiğini düşünüyorum. İki ekip de aynı sahada oynadı'' ifadelerini kullandı.