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Bilim / Teknoloji

Güneş sisteminde yeni bir gök cismi keşfedildi

V774104 adı verilen gök cisminin genişliği, 500 ila 1000 kilometre arasında

12 Kasım 2015 03:00

Japonya'da üretilen Subaru teleskobuyla yapılan incelemelerde, güneş sisteminin ucunda yeni bir gök cismi keşfedildi. V774104 adı verilen gök cisminin genişliği, 500 ila 1000 kilometre arasında ve Güneş'ten 15.5 milyar kilometre uzakta.

Yeni keşfedilen gök cismi, Amerika Gökbilimi Birliği’nin başkent Washington’da düzenlenen 47. yıllık toplantısında kamuoyuna duyuruldu. Bilim insanları, V774104 adı verilen gök cisminin genişliğinin 500 ila 1000 kilometre arasında olduğunu söyledi.

Buluşun ardındaki isimler Carnegie Bilim Enstitüsü’nden Scott Sheppard ve Gemini Gözlem Evi’nden Chad TrujilloGök cisminin şekli ve yörüngesinin büyüklüğü hakkında daha fazla bilgi için araştırmalar devam ediyor.

 

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