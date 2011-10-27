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Dünya

Güneş sistemi dışında üç yeni gezegen ANKARA (A.A)

27 Ekim 2011 15:58

-Güneş sistemi dışında üç yeni gezegen  ANKARA (A.A) - 27.10.2011 - Güneş Sistemi'nden binlerce ışık yılı uzakta üç yeni gezegen ve gizemli bir gök cisminin keşfedildiği bildirildi. Penn Üniversitesi Astronomi ve Astrofizik Bölümü'nden Prof. Alex Wolszczan önderliğindeki uluslararası bir ekip, Hobby-Eberly teleskobunu kullanarak her biri ölmekte olan bir yıldızın yörüngesinde bulunan üç gezegen keşfetti.  Wolszczan, HD 240237, BD +48 738 ve HD 96127 adı verilen yıldızlardan birinin yörüngesinde bir de gizemli gök cisminin bulunduğunu açıkladı.  Güneş Sistemi dışında gezegenleri bulan ilk gök bilimci olan Wolszczan, yeni keşfedilen gezegenlerin Güneş Sistemi'ne oranla daha gelişmiş olduğunu belirtti.     Wolszczan, ölmekte olan yıldızların, şişerek "kırmızı dev" haline geldiğini ve yakında yörüngesinde bulunan gezegenleri yutacağını söyledi.  Güneş'in de kırmızı deve dönüşerek yörüngesinde bulunan Dünya ve diğer gezegenleri yutacağını söyleyen Wolszczan, bunun 5 milyar yıldan önce olmasının beklenmediğini sözlerine ekledi.  Ölmekte olan yıldızların çevresinde gezegen sistemlerinin oluşumuna ışık tutması beklenen keşif, aynı zamanda gök bilimcilerin metal içeriğin ölmekte olan yıldızların hareketini nasıl etkilediğini anlamasına da olanak tanıyacak.     Keşif, "Astrophysical Journal" adlı derginin aralık sayısında yayımlanacak.  

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