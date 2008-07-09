Güneş, 'şekeri' eritiyor

Her gün 5-10 dakika güneşe çıkmanın çocuk ve gençlerde şeker hastalığının etkilerini azaltmaya yardımcı olabileceği belirlendi.



ANKARA - California Üniversitesi'nden araştırmacılar, ekvatora yakın bölgelerde yaşayan kişilerin, tip 1 şeker hastalığına yakalanma oranının diğer bölgelerdekine göre daha düşük olduğunu belirledi.



İnsan vücudunun güneş ışığının yardımıyla D3 vitamini oluşturabildiğini hatırlatan bilim adamları, günde 5-10 dakikalık “güneşlenmenin” tip 1 şeker hastalığının etkilerini azaltabileceğini belirttiler.



Böylece, ilk kez, kandaki D3 vitamini seviyesiyle tip 1 şeker hastalığı arasında da bağ kurulmuş oldu.



Araştırma, şeker hastalığı hakkındaki yayınlarıyla tanınan “Diabetologia” dergisinde yayımlandı.

