-GÜNEŞ: SEÇİMLER KONUSUNDA YETKİLİ YSK'DIR GİRESUN (A.A) - 20.03.2011 - İçişleri Bakanı Osman Güneş, ''Seçimler konusunda yetkili Yüksek Seçim Kuruludur. O, ne gerekiyorsa onu yapar'' dedi. Güneş, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Giresun'da, Vali Dursun Ali Şahin'i ziyaret etti. Güneş, burada yaptığı konuşmada, görev alanına giren konularda yürütülen hizmetleri yerinde görmek, incelemelerde bulunmak ve bu anlamda sorun varsa gidermek için gayret ettiklerini söyledi. Türkiye'nin seçim sürecine girdiğini ifade eden Güneş, 12 Haziran milletvekili genel seçimleri öncesinde alınması gereken güvenlik tedbirlerini bölgedeki valiler, kaymakamlar ve güvenlik birimlerinin amirleriyle değerlendirdiklerini ifade etti. Ziyarette, gazetecilerin ''YSK'nın, 12 bağımsız milletvekili adayının adaylığını iptal etmesinin ardından tekrar aday olup olamayacaklarını'' sorması üzerine Güneş, Türkiye'de seçimlerin yüksek yargı organlarının genel yönetimi ve denetimi altında yürütüldüğünü belirtti. YSK'nın aldığı iptal kararına değinen Güneş, ''Seçimler konusunda yetkili YSK'dır. O, ne gerekiyorsa yapar. Neticede bir hukuk devletiyiz, kurumlarımız ve kurallarımız var. YSK, bu konuda yetkili ve görevli bir kurumdur. O, ne gerekiyorsa yapar. Onun aldığı kararlar hakkında değerlendirme yapmadım. Bugün de yapmayı düşünmüyorum. Görev ve yetki onların. Hiçbir şey çözümsüz değildir. Bir daha değerlendirir, gerekeni yaparlar'' dedi. Güneş, bağımsız milletvekili adaylarının adaylıklarının iptal edilmesinin ardından bazı kentlerde gerginlikler yaşandığının ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden mevsimlik fındık işçilerinin Karadeniz Bölgesi'ne gelmesinin sorun teşkil edip etmeyeceğini sorulması üzerine şunları söyledi: ''Biz, Türkiye Cumhuriyetiyiz, hukuk devletiyiz. Hukuk çerçevesinde kalınarak her vatandaşımız her yere gider, iş arayabilir, çalışabilir. Bu husus ilk defa gerçekleşen bir husus değildir. Önceki yıllarda da bu bölgelerden birçok vatandaşımız burada çalışmak üzere gelmiş olabilir. Bunun doğal sonuçları olarak bir takım sorunları olabilir. İçişleri Bakanlığı olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Ben bunu bir sorun olarak görmüyorum. Sadece işçi hareketliliği, vatandaşların hareketliliği sebebiyle her yerde olabilecek bir takım sorunların olabileceğini, yollardaki aşırı yoğunluktan ve barınmadan dolayı bir takım sorunlar olabileceğini düşünüyorum.'' İçişleri Bakanı Güneş, Vali Dursun Ali Şahin'i ziyaretinin ardından Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Güder, Belediye Başkanı Kerim Aksu ile Emniyet Müdürü Cemal Levent'i de ziyaret etti.