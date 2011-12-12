-Güneş: Şampiyonlar Ligi'nin bedeli ağır oldu TRABZON (A.A) - 11.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a 3-0 yenilen Trabzonspor'da, teknik direktör Şenol Güneş, ''Şampiyonlar Ligi'nin bedeli bize ağır oldu'' dedi. Güneş, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, Galatasaray maçında sahaya kazanmak için çıktıklarını belirterek, ''Özellikle golün erken gelmesi Galatasaray'ı hem moralli, hem güvenli yaptı. Biz de yediğimiz gole rağmen oyun disiplininden kopmadan hamle yaparak pozisyonlar bulduk ama bunları gole çeviremedik'' değerlendirmesinde bulundu. İkinci golden sonra oyun disiplinlerinde, heyecanlarında ve dirençlerinde daha çok azalma olduğunu söyleyen Güneş, ''Zokora'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldıktan sonra oyunun kontrolü tamamen Galatasaray'ın eline geçti. Galatasaray, daha dirençli ve ayakta kalan bir takım olarak galibiyeti hak etti. Bizim için istenmeyen sonuç ortaya çıktı. Golü biz değil, rakip erken buldu ve bunun avantajını kullandı'' diye konuştu. Oyuncularının UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi maçları nedeniyle fizik güçlerinde düşüşler olduğunu belirten Güneş, şunları kaydetti: ''Bire bir boğuşmalarda ayakta kalmada sıkıntı yaşadık. Daha diri olmak lazım. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız 3 maçtan sonra ligimizde kaybettik. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz ama bu tip kayıplar doğaldır. Bu yoğun maç programında ligi kaldırmak kolay değil. Uzun seyahatlerimiz oldu. Sabah erken saatlerde Trabzon'da olduk. Fazla antrenmanlar yapamayarak lig maçlarına çıktık.''