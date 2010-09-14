-GÜNEŞ: SABIR VE AKILLI OYUNLA KAZANDIK TRABZON (A.A) - 13.09.2010 - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, bordo-mavili takımın sabırlı ve akıllı oynamasının, ayağa pas yapmasının Sivasspor'un direncini ve inancını kırdığını, bunun sonunda da farklı skorlu bir galibiyetin geldiğini söyledi. Güneş, 6-1'lik galibiyetleriyle biten maçın ardından yaptığı değerlendirmede, Sivasspor'un uzun süredir kaybetmeyen bir takım olduğunu belirterek, ''Bursaspor'a yenilmesine rağmen disiplinli, rakipleri zorlayan bir takımdı. Takımımızın akıllı ve sabırlı oynaması, ayağa pas yapması rakibin direncini ve inancını kırdı. Gollerin gelmesiyle farkı bulduk'' dedi. Sivasspor'un iyi bir takım olduğunu, beklenmeyen bir oyun karşısında oyun disiplininden koptuğunu ifade eden Güneş, şöyle devam etti: ''Mental olarak hazır olmanın karşılığını aldık. Antalya'da bunun eksikliğini yaşamıştık. Oyuncularımı tebrik ediyor, seyirciye teşekkür ediyorum. Gelen futbolla birlikte tribünlerin hareketlenmesi futbolun güzelliğini ortaya koydu. Antalyaspor karşısında gerçeklerimizi ortaya koyduğumuz gibi bugün de doğrularımızı ortaya koyacağız. Doğrularla sonuçlar almak istiyoruz. Bizim verdiğimiz mesajlarla kamuoyuna yansıyanlar aynı değil. Bugün sabırlı, akıllı oynadık. Gol gelmeyebilirdi. Oynamamız gereken oyunu oynamalıyız. Sonuç ne olursa olsun. Uzun bir maratondayız. İyi durumdayız, Manisaspor maçını almadığımız anda bu galibiyetin anlamı kalmaz.'' -BAKKAL: HAKEMİ SEVMEDİM- Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise böyle bir sonucun bir takımın başına birkaç yılda bir gelebilecek bir skor olduğunu belirterek, ''14 yıldır bu işin içindeyim. 6 yıldır da tek başıma çalışıyorum. Mazeret olarak bunun arkasına sığınmıyoruz ama bugün hakemi hiç sevmedim'' dedi. Trabzonspor'un golleri gelince oyun disiplininden koptuklarını ifade eden Bakkal, ''Daha sonra da oyuncumuz atılınca, rakip takımın da moral motivasyonu yükselince böyle bir fark ortaya çıktı. Kaçınılmaz bir skor oldu. Bir takımın başına böyle sonuçlar gelebilir. Bizim bunun altından kalkacak gücümüz var'' diye konuştu.