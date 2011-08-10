Güneş patlaması telefonları etkileyebilir

T24 - Dün güneşte son 5 yılın en büyük patlaması meydana geldi.





Patlamanın güneşin dünyaya bakmayan tarafında olduğunu ifade eden bilim adamları, patlamanın uydu ve iletişim sistemlerini az da olsa etkileyebileceğini bildirdi.





Colorado eyaletindeki Uzay Hava Tahmin Merkezinden gök bilim uzmanı Joe Kunches, Asya'daki kısa radyo dalgalarının patlamadan biraz etkileneceğini söyledi.





Güneşin daha yoğun bir eksene girdiğini belirten bilim adamları, güneş patlamaları sayısında önümüzdeki 3-5 yıl içinde ani artış olacağını tahmin ediyor.





Güneşte en son aralık 2006'da bu kadar güçlü patlama olmuştu. Yeryüzüne uzaklığı 152 milyon kilometre olan güneşin ışığı (saniyede 300 bin kilometre), dünyaya 8,3 dakikada geliyor.





