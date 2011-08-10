T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Güneş patlaması telefonları etkileyebilir

Dün güneşte son 5 yılın en büyük patlaması meydana geldi.

10 Ağustos 2011 03:00

T24 - Dün güneşte son 5 yılın en büyük patlaması meydana geldi.


Patlamanın güneşin dünyaya bakmayan tarafında olduğunu ifade eden bilim adamları, patlamanın uydu ve iletişim sistemlerini az da olsa etkileyebileceğini bildirdi.


Colorado eyaletindeki Uzay Hava Tahmin Merkezinden gök bilim uzmanı Joe Kunches, Asya'daki kısa radyo dalgalarının patlamadan biraz etkileneceğini söyledi.


Güneşin daha yoğun bir eksene girdiğini belirten bilim adamları, güneş patlamaları sayısında önümüzdeki 3-5 yıl içinde ani artış olacağını tahmin ediyor.


Güneşte en son aralık 2006'da bu kadar güçlü patlama olmuştu. Yeryüzüne uzaklığı 152 milyon kilometre olan güneşin ışığı (saniyede 300 bin kilometre), dünyaya 8,3 dakikada geliyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24