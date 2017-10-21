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Dünya

Güneş panelleri yaklaşık 600 bin Rohingya müslümanına umut ışığı oluyor

Deniz Kılınç / 21 Ekim (DHA) - Yaklaşık 600 bin Rohingya müslümanının evi haline gelen Bangladeş'teki bakımsız mülteci kamplarında temiz su ve tuvalet bulmak oldukça zor; ancak, güneş panellerinin yaygınlaşması ile artık elektrik bulmak mümkün

21 Ekim 2017 12:26

Deniz Kılınç / 21 Ekim (DHA) - Yaklaşık 600 bin Rohingya müslümanının evi haline gelen Bangladeş\'teki bakımsız mülteci kamplarında temiz su ve tuvalet bulmak oldukça zor; ancak, güneş panellerinin yaygınlaşması ile artık elektrik bulmak mümkün.
Bazı sığınmacılar, Myanmar\'da polis güçleri ve militan gruplar arasında çıkan arbede sırasında yanan köylerinden kaçarken elde ettikleri en değerli varlıklarından birinin güneş panelleri olduğunu söylüyor. Diğerleri ise, sınırın yakınındaki kalabalık kampta kendilerine bir ev kurarken sınırlı kaynaklarını kullanarak güneş panellerini edindiklerini belirtiyor.
Böylece mülteciler, yakıcı güneş altındaki çadırlarında elektrikle çalışan ışık ve havalandırma kullanabiliyor ve telefonlarını şarj edebiliyor.
Balukhili kampının girişinde, çok yaygın olarak kullanılan mavi bir panel, Kabir Ahmed\'in bakkalına elektrik veriyor.
Myanmar\'dayken bir karides çiftliğinde çalışan 46 yaşındaki Ahmed, Ağustos ayının başında ülkesindeki askeri baskıdan kurtulmak için Bangladeş\'e geldikten sonra bu küçük işletmeyi açtığını söylüyor.
Güneşten aldığı enerji ile dört ampül ve iki vantilatör çalıştırdığını söyleyen Ahmed yetkililere, \"Artık geceleri elektriğimiz var ve hava çok sıcak olduğunda vantilatörler biraz da olsa bizi rahatlatıyor\" dedi.
Temiz su ve yiyeceğin bile zor bulunduğu Rohingya kamplarında, ana şebeke elektriği yokluğunda güneş önemli bir enerji kaynağı haline geliyor. (Fotoğraflı)

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