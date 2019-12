-Güneş: Oyun anlayışı üzüntü vericiydi TRABZON (A.A) - 27.10.2011 - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyun anlayışı ve skor olarak üzüntü verici bir maçı geride bıraktıklarını söyledi. Güneş, 2-2'lik beraberlikle sona eren maçın ardından yaptığı değerlendirmede. kazanmaları gereken bir karşılaşmaya oyun olarak da skor olarak da kötü başladıklarını belirterek, ''İlk yarı önde baskı yapamadık. Rakibi kontrol edemedik. Her şey olumsuzdu. Rakibin oynamasına izin veren, hücumda sayısal çokluğu yakalayamayan başarısız bir takım ilk yarıda vardı. Bu kadar başarısız bir takım ilk defa gördüm. Benim için olumsuz, Trabzonspor'a yakışmayan bir tabloydu'' dedi. İkinci yarı daha istekli oynadıklarını ifade eden Güneş, şunları söyledi: ''Bütün bunlara rağmen kaybedilen 2 puan var. Oyunun tamamına baktığımızda oyun anlayışı ve skor olarak üzüntü verici bir maçtı. Seyircinin desteği ikinci yarıda iyiydi. Özellikle yediğimiz ilk golü kabul etmek mümkün değil. Rakip hiçbir yerde karşılanmıyor ve böyle bir gol yiyoruz. Oyunun başı, son dakikada olsa 'yorulduk' diyeceğiz. Bu ne kadar bazı konularda koptuğumuzu gösteren bir olay. Bütün bunları söylerken kendim için de konuşacağım. Benim tercihlerimin yanlış olması bunu gösteriyor. Yanlış tercihlerden arınmak için daha dikkatli olmak durumundayım. Dolayısıyla hiçbir sorumluluğu hiçbir oyuncuya veremem. Hatayı düzeltmek için elimden gelen gayreti göstereceğim.'' Güneş, bir gazetecinin 'Takımın aklı başka bir yerde miydi?' sorusuna, ''Takım yoktu ki aklı başka bir yerde olsun. Sahada takım olmayınca ne aklından bahsediyorsun. Ne fiziksel ne düşünce olarak... Hücum mu yapıyoruz defans mı yapıyoruz. Oyunun başından sonuna kadar bu şekilde. Zaman zaman parlamalar oldu ama genelde oyun anlayışı olarak iyi değildik'' yanıtını verdi. -''(Takımı Burak tek başına taşıyor) demek doğru değil''- Güneş, ''Burak, takımı sırtlıyor. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz?'' yönündeki soruyu ise, ''Burak'ın çok gol atması, bir oyuncunun çok gol yemesi mesele değil bu. Takım olarak çok gol attık, takım olarak goller yedik. Burak ileride basmadı, orta sahada karşılamadı, savunma görevini yapamadı ve golü yedik. 'Takımı Burak tek başına taşıyor' demek doğru değil. Burak tabi ki başarılıdır ancak takımın tümüne bakmak gerek. Burak için 'emek hırsızı' dediler. Burak da vermemesi gereken cevaplar verdi. Hırsız mal çalandır. Kasap et kesendir. Kamuoyu oluşturmak için farklı yollara başvurmanın anlamı yok. Bunları gündem yapmaya gerek yok. Bunları gündem yaparak çıkar sağlamaya çalışanlar vardır. Büyük futbolcular küçük işlerle uğraşmaz'' diye yanıtladı, Trabzonsporlu Sapara ise tamamıyla 3 puana odaklandıkları bir maçı oynadıklarını belirterek, ''Bu sonuç bir hayal kırıklığı. İlk yarıda ne olduğunu anlayamadık, bocaladık. İkinci yarı oyuncular potansiyellerini gösterdiler ve beraberliği yakaladık'' dedi. Adrian da ikinci yarıdaki oyunlarıyla beraberliği yakaladıklarını ancak galip gelecek golü bulamadıklarını söyledi. Burak'ın attığı gollerin kendilerini sevindirdiğini dile getiren Adrian, ''Biz de elimizden geldiği kadar onu topla buluşturmaya gayret ediyoruz. İnşallah Burak'ın golleri devam eder'' ifadesini kullandı. -Antalyaspor cephesi- Medical Park Antalyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise her iki takımın da çok mutlu olduğunu sanmadığını belirterek, ''İlk yarı rakipten çok üstündük. Orta sahayı çabuk geçip defans arasında sıkıntılı durumdan faydalanmak istiyorduk. Çabuk oynayıp topu koşturarak rakibi zor durumda bıraktık ve planladığımız golleri bulduk'' dedi. İkinci yarı ise tam tersi olduğunu ifade eden Özdilek, ''En büyük düşüncemiz rakip ve seyirciyi maçın içine çekmemekti. Önde top tumadık basit top kayıpları yaptık. Trabzonspor'u oyunun içine dahil ettik. Maçtan önce bir puan evet ama maçtan sonra mutlu bir görüntüm yok'' diye konuştu. Özdilek, Trabzonspor'a CSKA Moskova ile yapacağı maçta başarı dileyerek, ''Trabzonspor'u CSKA maçında yürekten destekliyoruz. Umarım istediği neticiye alır gruplardan çıkar'' dedi. Antalyaspor'un ilk golünü atan Deniz ise Colman'ın dokunduğu top ile golü bulduğunu, şansın da kendisine yardım ettiğini kaydetti. -Burak Yılmaz, 11 gole ulaştı- Bu arada, Medical Park Antalyaspor'a 2 gol atan Burak Yılmaz, gol sayısını 11'e yükseltti. Sadece ligin ikinci haftasındaki İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen golcü oyuncu, 7 maçta 11 gole ulaşmayı başardı. Bu sezon ilk haftada Manisaspor'a attığı golle sezona başlayan Burak Yılmaz, ligin 3. haftasında Samsunspor maçında bir, ligin 4. haftasındaki Kardemir Karabükspor maçında 3, ligin 5. haftasındaki Eskişehirspor maçında 2, ligin 6. haftasındaki Ankaragücü maçında bir ve ligin 7. haftasında Bursapor'a bir gol atmıştı. Geçen sezon ligin 31. haftasındaki Gaziantespor maçıyla birlikte 10. lig maçında da gol atan bordo-mavili futbolcu, 180 gündür yaptığı her maçta rakip fileleri havalandırdı. Karadeniz ekibinin 13 golünün 11'ini atan Burak, 13 puanın tamamına katkı sağlamış oldu. -61. dakikada sevinmediler- Öte yandan, Trabzonsporlu taraftarlar, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 61. dakika kutlaması yapmadı. Bordo-mavili taraftarlar, bu dakikada ''Asker selamı'' verdi.