-GÜNEŞ: LİG BİZİM İÇİN DAHA ÖNEMLİ İSTANBUL (A.A) - 26.01.2011 - Beşiktaş'a 2-1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, ilk yarıda kötü oynadıklarını ancak ikinci yarı oynadıkları futbolun gelecek için umut verdiğini söyledi. İlk yarıda futbolun temel kurallarını yerine getiremediklerini kaydeden Güneş, ''Topu iyi kullanamadık, rakibe de geç baskı yaptık. Futbolun temel değerlerinde sakıntımız vardı. İkinci yarı iyi oynadık, pozisyonlar bulduk ama ikinci golü bulamadık. Rakibi tebrik ediyorum, kupada bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum'' şeklinde konuştu. Şenol Güneş, yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkması konusunda ise şu değerlendirmeyi yaptı: ''Bu maça hangi takımla çıkarsak çıkalım gruptan çıkabilirdik. Kupa ve ligde devam edebilmek için olabildiğince uğraştık. Futbol sahada oynanıyor, biz artık lige devam edeceğiz. Taraftarlarımız üzülmüştür ama üzülmesinler. Futbolun en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İkinci yarı iyi niyetli oynadık. Nihayetinde kazanan bir taraf olacaktı, o da Beşiktaş oldu. Sonuçta üzüldük.'' Geniş bir kadroya sahip olduklarını kaydeden Güneş, ''Daha önce kadrodaki diğer arkadaşların çoğunu oynattık. Bu yarışta olacaksak diğer arkadaşların da maçlarda oynaması lazım. Biz bu takımla da Beşiktaş'tan puan alabilirdik. Gruptan çıksaydık da bu ve benzeri kadrolarla kupada devam edecektik. Hem lig, hem kupada oynuyorduk. Ligi çok daha fazla isteyen bir takımız. İlerideki turlarda da elenebilirdik. Eleneceksek şimdi elenmek isteriz. Diğer takımı çıkarıp da bugün kaybedebilirdik'' diye konuştu. Bir hafta içinde 3 tane ciddi maçlarının olduğunu anlatan Şenol Güneş, ''Allah korusun bugün kırmızı kart da görebilirdik. 5 sarı kart gördük, kırmızı da alabilirdik. Glowacki, darbe nedeniyle sakatlandı'' ifadesini kullandı. Güneş, Beşiktaş'ın maçta seyirci desteğini iyi kullandığını, kendilerinin de bu baskıya rağmen ikinci yarıda iyi oynadıklarını ve futbolu çirkinleştirmediklerini kaydetti. Gelecek için olumsuz düşünmediğini ancak kupayı kaybettiklerini söyleyen Güneş, ''Beşiktaş ve Galatasaray'dan ikisinden birisi kupada şampiyon olamayacak bunun garantisini verebilirim size'' dedi. Maçta güvensizlik yaşamadıklarını kaydeden Güneş, ikinci yarı oyunu bırakmayarak bunu gösterdiklerini vurguladı. -POLONYALILARI BEĞENMEDİ- Polonyalı oyuncuları maçta beğenmediğini belirten Güneş, ''Bugün için takım adına ve tempo olarak yeterli değildiler. Soru işareti vardı. Daha iyi oynamalarını bekliyorduk'' ifadesini kullandı. Beşiktaş'ın 17'de 17 galibiyet isteği konusundaki bir soruyu da ''Maçların nasıl biteceğini bilemeyiz. Biz de her maçı kazanmak istiyoruz'' yanıtını verdi.