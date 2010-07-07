Güneş kremlerini kullanma yöntemleri

T24- Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. M. Ali Gürer, güneşin cilt yaşlanmasına neden olduğunu ifade ederek, güneş koruyucu kremlerin deri tipine göre tercih edilmesini, dermatolojik kremler olması gerektiğini ve kremlerin her 2 saat’te bir yenilenmesinin gerektiğini söyledi.



Gürer, güneşin cilt yaşlanmasına neden olduğunu belirterek, güneşin akut ve kronik olmak üzere iki tür etkisinin olduğunu söyledi. Gürer, Akut etkide, ciltte güneş yanıklarının oluştuğunu, kronik etkide ise, deri kanserlerine yol açtığını bildirdi.



Koruyucu güneş kremlerinin sadece yazın değil kışın güneşte de kullanılması gerektiğine işaret eden Gürer, koruyucu kremlerin deri tipine göre tercih edilmesini ve dermatolojik kremler olması gerektiğine dikkat çekti.



Güneşe çıkmadan yarım saat önce güneş koruyucu kremin sürülmesi gerektiğini belirten Gürer, "Suya dayanıklı kremler diye bir şey yok, kremler her 2 saat de bir yenilenmeli" diye konuştu. Bayanların yüzüne fondöten, pudra gibi kapatıcılar sürmesinin güneşteyken ciltte lekelerin yol açabileceğine dikkat çeken Gürer, bu tür kapatıcıların altına güneş koruyucu kremlerinin sürülmesinin yararlı olacağını söyledi.



Bebekler için de mutlaka koruyucu güneş kremlerinin kullanılması gerektiğini vurgulayan Gürer, katkı maddesi içeren, güzel kokulu kremlerden kaçınılması gerektiğini bildirdi.





PARFÜMLER DE GÜNEŞ LEKELERİNE YOL AÇIYOR



Güneşin ciltte sarkmalara ve deri kanserine de neden olduğunu belirten Gürer, parfüm sıktıktan sonra yoğun güneşte kalmanın ciltte lekeler oluşturduğunu söyledi.





BENLERE DİKKAT





Solaryumun güneşten daha zararlı olduğuna dikkat çeken Gürer, gövdedeki şekilsiz büyük benlerin güneşten oluştuğunu, bu benlerin melanom kanserine dönüştüğünü söyledi. Gürer, bütün deri kanserleri içinde en tehlikeli olanın da melanom kanseri olduğunu dile getirdi.





GÜNEŞ İNSANA HAYAT VERİYOR





Güneşin yalnız zararlarının değil yararlarının da olduğunu söyleyen Gürer, "Güneş insanın ruhunu aydınlatıyor, bu cilde de yansıyor, güneş insana hayat veriyor, vitamin sentezi yapıyor, antioksidan yapıyor, metabolizmaya, cildimize, tırnaklara, saçlara yararı var" diye konuştu.





SEBZE VE MEYVEYİ BOL TÜKETİN





Yaz aylarında bol su içilmesi gerektiğini belirten Gürer, "Açık tenliler 50+ faktörlü güneş koruyucu kremler kullanmalı, koyu tenliler de 15, 20, 30 faktörlü koruyucu kremler kullanmalı, kışın ise bu faktörler düşürülebilir" dedi.





Gürer, Antioksidan olduğu için A, C, E vitaminleri ve selenyum içeren besinler tüketilmesi gerektiğini ifade ederek, yaz aylarında sebze ve meyvenin bol tüketilmesi gerektiğini söyledi. Kırımızı etin cilde zararlı olduğunu belirten Gürer, daha çok beyaz ete yönelinmesi gerektiğini, ancak hafta bir kez kırmızı etin de yenmesi gerektiğini kaydetti.