-Güneş: Kontrol elimizdeydi TRABZON (A.A) - 15.01.2012 - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Samsunspor karşısında oyunun başından sonuna kadar kontrolü ellerinde tutarak galibiyet elde ettiklerini söyledi. Güneş, yasta oldukları bir günde maç oynadıklarını belirterek, ''Hem Lefter hem Denktaş hem de Aslı kızımız bizim için ortak değerdi. Farklılıkları birleştiren ortak değerlerdi. Bu tip değerlerin sahiplenilmesi ve hayatta iken değerlerinin bilinmeli'' dedi. Samsunspor ile yağmur altında kaygan bir sahada karşılaştıklarını ve taraftarların da kendilerine destek olduğunu kaydederek, ''Biz de bu sahaya göre iyi bir futbol oynadık. Oyunun başından sonuna kadar kontrol bizdeydi. Rakibinde bazı hataları oldu. Yeni transferleriyle eskiler arasında bir uyum yoktu sanki. Yoksa iyi bir takımları ve iyi oyuncuları var. Ben daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Samsunspor iyi bir takım. Her şeye rağmen iyi bir Trabzonspor vardı sahada. Gol atmak isteyen bir takım vardı. Zaman zaman pas hataları vardı. Ayrıca kaçan goller de eleştirilebilir'' diye konuştu. İki takım taraftarları arasında maç içerisinde yaşanan gerginliklere ilişkin olarak ise Güneş, şöyle konuştu: ''Samsunspor taraftarları bizim içimizden insanlar. Futbol bir birini parçalamak değil, destek olmak için oynanan bir oyundur. Bundan kimse kazanmaz. Kimin hata yaptığını söylemek istemiyorum ama bir adım atarak birbirimize destek olmalıyız. Buradaki kısır döngü ve fanatizm kötülere yarar. Kendi insanımızı kucaklamak yerine onlara düşmanca yanıcı madde atmak sıkıntı yaratır. Futbolu güzelleştiren şey seyircilerin sahaya gelip takımlarına destek vermesidir. Tabii ki rekabet olacak, ama fanatizme hayır diyorum. İşte Lefter örneği. Ben Lefter'in hayranıydım. Ona Allah rahat eylesin. Taraftarlar da aynı şekilde olmalı. Biz değerlerimizi çoğaltıp örnekleri güzelleştirmeliyiz.'' Güneş, 26 Ocak'taki TFF Genel Kurulu'nda konuşup, konuşmayacağıyla ilgili soruya ise ''O konularda şu an konuşmuyorum. Onun için konuşmayı oraya bıraktık. Zamanı gelince değerlendiririm. Konuşacak çok yerler var. Yine konuşuruz. Önemli olan bu ülkeye, insanlara doğru şeyleri söylemektir. Kazandığınızda da, kaybettiğinizde de bunları aktarabilmektir'' cevabını verdi. -Petkoviç'in açıklamaları- Samsunspor Teknik Direktörü Petkoviç de Trabzonspor'u tebrik ederek, ''Onların bizim yardımımıza ihtiyacı yok, ama bizim onlara gollerde yardımımız oldu. Takımda özel olarak tek tek bazı hatalar oldu. Trabzonspor da bu hataları iyi kullandı ve bu skor ortaya çıktı'' dedi. İlk gole kadar takım halinde iyi diziliş ve performans gösterdiklerini kaydeden Petkoviç, ''İlk yarı büyük bir yardım ile gol geldi. Ondan sonra 11 tane tek başına mücadele eden oyuncular vardı. Takım oyunundan çok uzaklaştık'' diye konuştu. 2-0'lık skora karşı direnç ve mücadele gösterdiklerini anlatan Petkoviç, şöyle devam etti: ''Ama ikinci golden sonra moral ve kafa olarak oyundan uzaklaştık. Maçı çevirmek için inancımız kırıldı. Bu kadar güçlü bir rakibe karşı deplasmanda oynadığınız zaman herkesin daha fazla sorumluluk alması lazım. Bunu da takım halinde yapmanız gerekiyor ki oynadığınız futbolun üstüne çıkıp başarılı olabilesin. Kafamızı aşağıdan kaldırıp ileriye bakmamız gerekiyor. Önümüzdeki maçlara iyi hazırlanmamız için başımızı kaldırıp iyi çalışmalıyız. 120 dakika oynadığımız kupa maçının da bugünkü sonuçta etkisi olmuştur. Önümüzdeki maçlara iyi hazırlanmamız gerekiyor.'' -4'te 4 Bu sezon ligin 17. haftasında Orduspor'u 4-1'lik sonuçla mağlup eden Trabzonspor, bir diğer Karadeniz temsilcisi Samsunspor karşısında da 4 gol atarak en farklı galibiyetini elde etti. Ligde 6 haftada 2 beraberlik 4 mağlubiyet aldıktan sonra Orduspor, Manisaspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Samsunspor'u mağlup eden bordo-mavililer, bu sezon ilk kez art arda 4 maç kazanarak 4. sıraya kadar yükseldi. -Burak, rekorunu kırdı- Samsunspor'a 2 gol atan Burak Yılmaz, ligde gol sayısını 21'e yükselterek 10 sezonluk profesyonel futbol kariyerinde bir sezondaki en fazla golünü kaydetti. Geçen sezon bordo-mavili takımda 19 golle gol krallığı yarışını ikinci sırada tamamlayan Burak Yılmaz, bu sezon 20. hafta sonunda 21 gole ulaşmayı başararak, gol rekorunu kırdı. -Olcan ilk golünü kaydetti- Trabzonspor ile devre arasında anlaşan Olcan Adın, bordo-mavili takımda ilk golünü kaydetti. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda ilk kez bordo-mavili takım forması altında bir lig maçına çıkan oyuncu, ilk golünü de atmış oldu. Olcan, maçın ardından yaptığı açıklamada, ilk golü atmasının kendisine tarif edilemez bir mutluluk verdiğini belirterek, ''Kendi sahamızda maçın zor olacağını biliyorduk. Güzel futbol ve skor ile 3 puan aldığımız için mutluyuz. İnşallah çıkışımız devam edecek'' dedi. -Taraftarlarla paylaştılar- Karşılaşmanın bitiminin ardından soyunma odasına giden bordo-mavili futbolcular, daha sonra sahaya dönerek yenileme antrenmanı yaptılar. Bordo-mavililer, bu sırada futbolculara üçlü çektirerek galibiyeti birlikte kutladılar. -Cech ve Aykut'un görüşleri- Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Cech, galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, ''Karadeniz derbisini kazandık. Bundan da önemlisi performansımız günden güne iyiye gidiyor. İşleri yavaş yavaş yoluna koyuyoruz'' dedi. Aykut da maça baskılı başladıklarını kaydederek, ''İlk yarı farklı olabilirdi, ancak 1-0 önde kapattık. İkinci yarı devam ettirdik, pozisyonları değerlendirip, farkı açtık. Rahat bir maç oldu diyebilirim'' diye konuştu. Aykut, teknik direktör Şenol Güneş'in kendisine güvenip forma şansı verdiğini belirterek, ''İnşallah böyle devam eder. Oynadıkça kendime güvenim artıyor. Zokora hem saha içi, hem saha dışında önemli bir oyuncu. Yokluğunu hissetmemeye çalışıyoruz. Herkes elinden geleni yapıyor.'' Genç oyuncu Aykut gol sayısını 21'e yükselten Burak ile ilgili olarak ''Burak önemli oyuncu. Gol attıkça açıldı. Gol şansı çok yüksek. İnşallah nazar değmez'' dedi.