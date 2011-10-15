-Güneş: ''Kazanmaya yakın takım bizdik'' TRABZON (A.A) - 14.10.2011 - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ankaragücü karşısında kazanmaya yakın taraf olduklarını ve kazandıklarını söyledi. Güneş, 3-2'lik Ankaragücü galibiyetinin ardından yaptığı değerlendirmede, rakipleriyle kazanılması gereken bir karşılaşma oynadıklarını belirterek, ''Kazandık, mutluyuz. Sonuç önemliydi. Çünkü kaybettiğimiz puanlar bizi ligde geride bırakabilirdi'' dedi. Rakipleriyle değişik bir maç oynadıklarını ifade eden Güneş, şöyle devam etti: ''İki defa mağlup duruma düştük. Oyunu kontrol ettiğimiz anlarda gol yedik. İlk 15 dakikadan sonra oyuna ağırlık koyduk. İki defa mağlup duruma düşen Trabzonspor, demoralize olmadan oynamaya çalıştı. Rakipten fazla pozisyon bulduk, pozisyonlar da verdik ama genel olarak rakipten üstündük. Hiç pozisyon da vermeden kazanabilirdik. Tamamen kazanma ruhuyla sahaya çıkan futbolcularım, pozisyonlar buldular ve pozisyon da verdiler. Artılarımız vardı. Sahayı iyi kullandık, iyi paslar yaptık.'' Hiçbir rakibin küçük rakip olmadığını söyleyen Güneş, ''Rakipleri kafamızda küçük görüp de onları mutlaka yeneriz, kazanırız anlayışında olursak sıkıntı yaşarız. Her rakip zordur. Ankaragücü iyi direndi. Dolayısıyla attıkları goller onların hakkıydı. Ama maçın geneline baktığımızda kazanmaya yakın bizdik ve kazandık'' diye konuştu. Güneş, kadın taraftarların maça gelmesinin sevindirici olduğunu belirterek, ''Kale arkasındaki taraftarımız da coşkuluydular. Dolayısıyla hem bay hem bayan taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz'' dedi. Güneş, maçın hakemi Tolga Özkalfa'nın maçın sonucu etkileyecek bir hatasının olmadığını da sözlerine ekledi. -Doğan'ın açıklaması- Ankaragücü Teknik Direktörü Ziya Doğan ise Türkiye'yi Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde başarıyla temsil eden Trabzonspor ile başa baş bir oyun sergilediklerini belirterek, ''Trabzonspor karşısında daha fazla pozisyon ürettik ama tecrübe eksikliğinin kurbanı olduk. Deplasmanda 2 gol attık, öne geçtik ama tecrübenin böyle durumlarda devreye girmesi lazım. Oyuncularım bunu başaramadı ama hepsini mücadele ve takım ruhunu en iyi şekilde yansıttıkları için tebrik ediyorum'' dedi. Maçın hakemine önemli bir parantez açmak istediğini söyleyen Doğan, ''Bu kadar zor şartlarda mücadele eden takımın emeğine saygı duymak, takdir etmek lazım. Şampiyonlar Ligi'nde bizi en iyi şekilde temsil eden herkesin favori gördüğü takıma karşı yaptığımız mücadele ve sarf ettiğiniz emeğin karşılığı bu olmamalıydı. Hakem, faullerde takdir haklarını hep rakipten yana kullandı. Ankaragücü 102 yıllık tarihi olan bir takım. Zorluklar olur ama bunu aşacak bir takımdır. Onurlu mücadelemiz devam edecek'' ifadelerini kullandı. -Oyuncuların açıklaması- Trabzonspor'un savunma oyuncusu Celustka ise geriye düştükleri anda maça daha fazla motivasyon sağladıklarını belirterek, ''Ben de ikinci golü attım. 3 puan almak önemliydi ve bunu da aldığımız için mutluyuz'' dedi. Adrian ise, maçta iki kere yenik duruma düştüklerini vurgulayarak, ''İkinci golü bulduktan sonra maçı kazanacağımızdan emindik, öyle bir görüntü çizdik. Maçı da kazanarak önemli bir galibiyet aldık'' diye konuştu. Ankaragücülü Theo Weeks ise seyir zevki yüksek bir maç oynadıklarını belirterek, ''Trabzonspor, Türkiye'yi şampiyonlar liginde iyi temsil eden bir takım. Bugün yenebilirdik ama ufak tefek hatalardan dolayı kaybettik. Bunları düzeltmek için çalışacağız. İlerleyen haftalarda taraftarlarımıza galibiyet armağan etmek istiyoruz'' değerlendirmesinde bulundu. Atilla ise iyi oynadıkları maçta Trabzonspor'a kaybettiklerini vurgulayarak, ''Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Benim de ilk maçımdı. Pozisyonum vardı ama değerlendiremedim'' dedi.