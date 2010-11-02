-GÜNEŞ: KAZANMAK ZORUNDA OLDUĞUMUZ MAÇI KAZANDIK KONYA (A.A) - 01.11.2010 - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, kazanmak zorunda oldukları bir maçı kazandıklarını belirtti. Güneş, maçın ardından yaptığı açıklamada, Konya'ya favori olarak geldiklerini ve kağıt üzerinde favori gösterildiklerini söyledi. Cuma gününden bu yana Galatasaray, Beşiktaş ve Kayserispor'un kazanmasının ardından kendilerini sıkıntılı bir maçın beklediğini bildiklerini ifade eden Güneş, ''Kazanmak zorunda olduğumuz bir maçı kazandık'' dedi. Karşılaşmanın ilk ve son bölümünde daha üstün olduklarını dile getiren Güneş, şunları kaydetti: ''Rakibin de etkili olduğu bölümler vardı. Oyuncularımı kutluyorum. Egemen ve Umut bugün olağanüstü çalıştı. Çok sayıda pozisyon bulduk, daha farklı bitebilirdi. Oyun kalitemizin altında oynadık. Hücumda gol atmamız gereken yerde çok basit hatalar yaptık. Geri dönüşlerde sıkıntı yaşadık. Gol kaçırdıktan sonra geriye dönmeyen oyuncu oyun disiplininden kopmuş demektir.'' Güneş, Teofilo ile ilgili bir soru üzerine, bu oyuncunun kalmasını istediklerini, ancak kendisinin isteyerek ve bilerek hem takımı hem de Türkiye'yi terk ettiğini söyledi. Giray Kaçar da çok iyi bir Konyaspor'a karşı oynadıklarını, kendilerinin de buna cevap verdiğini belirtti. İyi futbol oynayarak hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını anlatan Kaçar, Galatasaray maçı öncesi moral bulduklarını bildirdi. Egemen Korkmaz ise zor bir maçı kazandıkları için mutlu olduklarını kaydetti.