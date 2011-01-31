-GÜNEŞ: İYİ OYNAYAMADIK İSTANBUL (A.A) - 30.01.2011 - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe'ye 2-0 yenildikleri maçta iyi oynayamadıklarını ve mağlup olduklarını söyledi. Güneş, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, oyuna iyi başlayamadıklarını ifade ederek, ''İki gol gelinceye kadar oyun akışımız hiç yoktu. Top kullanmada pas yapmada sıkıntımız vardı. Rakibi karşılaşmada sıkıntılar oldu. Takım oyunu ve oyun disiplini olmaması nedeniyle kaybettik. Rakibi tebrik ediyorum. Galibiyeti hak ettiler'' dedi. Oyuncularının kendi performanslarının altında oynadığını belirten Şenol Güneş, ''Kendi oyunumuzun pas yüzdemizin altında oynadık. Zaman zaman iyi çıkışlar yaptık ama rakip 10 kişi kaldığında, bunu kullanmak yerine biz 9 kişi kaldık. Oyunun başında bugün maçın atmosferini taşıyamadık, hem fizik olarak hem düşünce olarak. Fenerbahçe bugün seyirciyi, sahayı, atmosferi çok iyi kullandı. Oyun olarak çok akıcı olmamasına rağmen oyuna göre oynamasını bildi'' diye konuştu. -''AYKUT'U YARALAMAK İÇİN SÖYLEMEDİM''- Şenol Güneş, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile yaşadığı gerginliğin hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti: ''Benim bir şey yaptığım yok. Nereden nasıl çıktı bilmiyorum. Bu zamana kadar biz hak ettiğimiz puanları oynayarak aldık. Hak ettiğimiz puanlara saygısızlık olunca cevap vermeye çalıştık. Sadece düşüncemi söyledim, Aykut'u yaralamak, suçlamak için söylemedim. Aykut hoca Fenerbahçe gibi büyük bir camianın antrenörü. Niye ona saldırayım. Ben kendi gerçeklerimi söyleyen biriyim. Aykut Kocaman Türk futboluna oyuncu ve antrenör olarak hizmet eden bir arkadaşımız, şimdi işini yapıyor. Camialar arasında kin ve nefret tohumları atmak yerine sevgiyi çoğaltmak zorundayız. Ama kamuoyunda bundan gündem çıkarıp, bunu saha sonuçlarına yansıtmayı, maçın gerginliğini arttırmak isteyenlerin, biraz oyununa alet olduğunu düşünüyorum. Ben o oyunun içinde yoktum. Hiç olmadım.'' -''SAHANIN EN İYİSİ HAKEMDİ''- Şenol Güneş, maçın hakemi ile ilgili soru üzerine, hakemlerle ilgili konuşmamaya çalıştığını belirtirken, ''Bana göre bize 2 kırmızı kart göstermesine karşın sahanın en iyisi hakemdi. Bugün kaybettiğimiz için bunu çok rahat söylüyorum'' dedi. Hakemleri rahat bırakmak gerektiğini vurgulayan Güneş, ''Oyuncular konuşmayacak, işini yapacak. Hakemleri rahat bırakmak gerekir. Bunu dediğim zaman hakemleri korumuyorum, öbür türlü konuşunca da saldırmıyorum. Bugün de hakemi konuşmak haksızlık olur'' diye konuştu. Şenol Güneş, Beşiktaş maçında oyuncuların bir çoğunu oynatmayarak Fenerbahçe maçına daha diri çıktıklarını belirterek, ''Ama o maçta korktuğumuz, düşündüğümüz bazı şeyler bu maçta oldu. Hem sakatlık hem de kartlar ortaya çıktı. Bizim takım iyi oynayan bir takım. Futbol oynayarak bugünlere geldik. Daha iyi oynamak gerektiğini söylüyorum. Bugün oyunumuz eksik kaldığı için yenildik. Ligde 5 puan yitirdik. Bu takımın iyi işler yapacağını düşünüyorum. Lig maratonunda puan kayıpları olacaktır'' şeklinde konuştu.