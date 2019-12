-GÜNEŞ: İKİNCİ YARIDAKİ OYUNUMUZLA HERKESİ YENERİZ TRABZON (A.A) - 23.10.2010 - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıdaki oyunla kimseyi yenemeyeceklerini, ikinci yarıdaki oyunlarıyla da herkesi yenebileceklerini söyledi. Güneş, 3-1'lik galibiyetin ardından yaptığı değerlendirmede, farklı kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından herkesin kendilerinden beklentilerinin olduğunu belirterek, ''Oyuncular kazanmak için sahaya çıktılar, hırslıydılar. Ama savunma ve hücumda gerekenleri ilk yarıda yapamadık. Çok yana pas yaptık. Hamleleri geç yaptık ve bu kopuk kopuk oynamamıza neden oldu'' dedi. İkinci yarıda hücumda yaptıkları presin rakibin üzerlerine gelmesini engellediğini ifade eden Güneş, ''Duran topları kullanma ve rakip arasına sızma düşüncemizi iyi yaparak sonucu lehimize çevirdik. İkinci yarı oyun, ilk yarıdaki oyun bakımından dersti. Böyle zor maçlar oynayacağız. Tıpkı bizim ve oyuncuların yanlışı olduğu gibi taraftarların da yanlışları vardı. İlk yarıda uyudular, bunun yanı sıra sahaya olumsuz etkileri de vardı. Büyük takımsak, taraftarımız da böyle hatalar yapmamalı'' diye konuştu. Maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmalarının önemli olmadığını kaydeden Güneş, ''Biz bu yarışta her maçı kazanmak için oynayacağız. Bir maçta her şey bitmiyor. Bu yarışta olmak, doğruları devam ettirmek durumundayız'' dedi. Güneş, (A) Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink'in karşılaşmayı izlemesine ilişkin olarak ise ''Hocanın gelmesi, olması gerekendi. Bütün maçlara gitmesi gerekiyordu. Türk Milli Takımı'nın antrenörü, dolayısıyla ona yardımcı olacağız'' diye konuştu. Bu arada Hiddink'in, karşılaşmanın bitiminin ardından her iki takımın soyunma odalarına gittiği bildirildi. -GENÇLERBİRLİĞİ CEPHESİ- Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ralf Zumdick ise teknik direktör olarak ilk maçına çıktığını vurgulayarak, ''İlk yarı oyun beni çok memnun etmişti. Oyuncular fazla savaştılar. İkinci yarı bu gücü kaybettik'' ifadelerini kullandı.