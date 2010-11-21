-GÜNEŞ: HENÜZ ŞAMPİYONLUK YARIŞINA HAZIR DEĞİLİZ TRABZON (A.A) - 21.11.2010 - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, henüz şampiyonluk yarışına ve üst düzey seviyede oynama anlayışına hazır olmadıklarını söyledi. Güneş, golsüz berabere biten maçın ardından yaptığı açıklamada, maçtan önce sahaya kazanmak için çıkacaklarını herkesin bildiğini belirterek, ''Rakibin de puan için savaşacağını biliyorduk. Zor bir maç oldu. İlk yarıdaki oyun bize yakışmayan oyundu. İsteğimiz, oyun akışına dönüşmedi. Tempolu hızlı pas yapan bir anlayışta değildik, pozisyon üretemedik. Top onlardayken iyi basmadık, top bizdeyken iyi kullanamadık ve ilk yarı boşa gitti'' dedi. İkinci yarıda daha olumlu işler yaptıklarını, ancak yeterli pozisyon üretemediklerini anlatan Güneş, şöyle devam etti: ''Dikkat dağınıklığımızla olay bireyselliğe dönünce, oyun akıcılığımız ikinci plana düştü. Kaybettiğimiz 2 puan var, bu bizim için olumsuz bir durum. Lig yarışının kızıştığı ve kamuoyunun bizi ön plana çıkarttığı dönemde kaybedilen 2 puan, moral ve puan olarak olumsuz oldu. Bu sonuçtan dersler çıkarırsak bunu olumlu hale dönüştürebiliriz. Geçen maça değil, gelen maça bakacağız. Birlikte düşünürsek bunları telafi ederiz. Henüz şampiyonluk yarışına ve üst düzey seviyede oynama anlayışına hazır değiliz. Zaman zaman iyi oynamamız bunu göstermez. Kalite ve beceri olarak üst sırada olmak için daha iyi olmak zorundayız. Bu maçın buna yönelik bir katkı yapacağına umuyorum.'' -ESKİŞEHİRSPOR CEPHESİ- Eskişehirspor Antrenörü Toprak Kırtoğlu ise Trabzonspor'u hafta içinde iyi analiz ederek çalıştıklarını belirterek, ''Zor maç olacağını biliyorduk. İstediğimiz şekilde maça iyi başladık. Serdar ile ilk dakikalarda gol bulabilseydik maç daha farklı şekilde gelişebilirdi'' dedi. Trabzonspor karşısında alınan 1 puanın da iyi bir sonuç olduğunu ifade eden Kurtoğlu, ''1 puanla dönmek çok önemli bir şey. Trabzonspor'a başarılar diliyoruz. Geçen hafta liderliğine sevinenlerden biri de bendim. Önümüzdeki hafta Manisaspor maçını da kazanırsak daha iyi yol alacağımızı düşünüyorum'' diye konuştu. -TRABZONSPORLU OYUNCULAR- Trabzonspor'un orta alan oyuncusu Colman, zor bir maç oynadıklarını belirterek, ''Tamamen savunma oynayan takıma karşı oynadık. Ne yazık ki istediklerini buradan aldılar'' dedi. Alanzinho ise rakiplerinin alanı kapatmaya dönük oynadığını kaydederek, ''İlk yarıdaki hareketsizliğimiz ile biz de buna çanak tuttuk. İkinci yarı hareketlilikle pozisyon geldi ama gol gelmedi. Hiç istemediğimiz şekilde 2 puan kaybettik'' diye konuştu. -7 MAÇ SONRA PUAN KAYBETTİ- Ligde son 6 maçını kazanan Trabzonspor, Eskişehirspor beraberliği ile 7 maç sonra puan kaybetti. En son ligin 6. haftasında deplasmanda Kayserispor ile golsüz berabere kalan bordo-mavililerin 6 maçlık galibiyet serisi de sona ermiş oldu. Karadeniz ekibi, 7 maç sonra da gol atmadan bir maçı tamamlamış oldu.