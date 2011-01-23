-GÜNEŞ: HAYAT DEVAM EDİYOR TRABZON (A.A) - 23.01.2011 - Spor Toto Süper Lig'de sahasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kalarak ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapamayan Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, hayatın devam ettiğini, Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası'nda, Fenerbahçe ile ligde yapacakları maçları kazanmak için oynayacaklarını söyledi. Güneş, her maça çıkıp futbollarını oynamaya çalıştıklarını belirterek, ''Ankaragücü maçında da öyle yaptık. çarşamba günü de Beşiktaş maçında aynı şeyi yapacağız. Hayat devam ediyor, işimize bakacağız. Puan kaybettik diye, bunu dünyanın sonu olarak görmedik, görmeyeceğiz. Kazanınca da 'herşeyimiz çok iyi' demeyeceğiz'' dedi. -''ÜZERİMİZDE BASKI YOK''- Güneş, üzerlerinde bir baskı olmadığını belirterek, ''Baskı bizde yok ama bizim dışımızda birilerinde var. Bizim futbol camiasında Trabzonsporlu oyuncuların yok, ama başkalarında olabilir. Çünkü herkesin kendilerine göre beklentileri var, onlar da haklı olarak o baskıyı yapmak isteyecekler. Ama biz de yok öyle birşey. Biz Ankaragücü maçında hak ettiğimiz maçta 2 puan kaybettiğimiz için üzüntülüyüz. Futbolda doğrular yapsanız da böyle zaman zaman sonuçlar alındığını gördük. Daha önce de başımıza geldi'' ifadelerini kullandı. -TARAFTAR STADI DOLDURAMADI- Bu arada, şampiyonluğun en büyük adayı olan Trabzonspor'un Ankaragücü ile yaptığı karşılaşmada Hüseyin Avni Aker Stadı tribünlerinin dolmaması tepki çekti. Kombine biletler haricinde satışa çıkarılan 6 bin biletin 2 bini satıldığı öğrenilirken 22 bin kapasitesi bulunan Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 15 bin 752 biletli seyirci maçı izledi. Kulüp başkanı Sadri Şener, bunun yorumunu Trabzon halkına bıraktığını belirterek, ''Yorum yapmak istemiyorum. Şampiyonluğu istiyoruz ama bilet satılmıyor. Nedenini bilmiyorum'' dedi.