Güneşe kavuşacağız ama 4 gün için!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bir bölümünde görülecek yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Güney bölgelerde yer yer gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinde Van, Ardahan ve Bayburt'un yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Yurtta hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar genellikle Kuzeyli yönlerden, Marmara'nın Kuzeyi, Karadeniz kıyıları ile yurdun Güneydoğu kesimlerinde Batı ve Güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Güney Ege'de yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/s) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Türkiye yarından itibaren güneşli havalara kavuşuyor. Türkiye'nin batısından itibaren yağışlar yurdu terk etmeye başlayacak. Hava sıcaklıkları 4 ila 6 derece artacak. Ancak perşembe gününden itibaren kuzeyden gelecek yeni bir yağışlı hava dalgası etkili olacak.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin Kuzey ve Doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ege: Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta ve Güney Ege'de Kuzey ve Kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/s) esmesi bekleniyor.

Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Sinop dışında bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Samsun dışında bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde Bayburt'un yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde Van ve Ardahan'ın yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğusu ile öğle saatlerinde bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.