Güneş: Hakem hataları rayından çıktı

T24 - Şampiyonluğu son maçta Fenerbahçe'ye kaptıran Trabzonspor'un Teknik Direktörü Şenol Güneş, hakem hatalarının rayından çıktığını söyledi. Güneş, "Biz de hakemler de hata yapıyordur. Sadece kötü niyet olmasın" dedi.







Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısı düzenleyerek merak edilen bütün konulara açıklık getirdi.

Spor Toto Süper Lig’i Fenerbahçe’nin ardından averajla ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor’un teknik direktörü Şenol Güneş, şampiyonluk yarışında büyük emek sarf ettiklerini ve sadece futbola odaklandıklarını söyledi.

Kendisi kriz çıkarıyormuş gibi bir kamuoyu oluşturulduğunun altını çizen Güneş, “Eleştirilerle kamuoyu yanıltıldı. Paranın emeği yendiğini söylemek istemedim. Çok parayla yapılabileceği düşünülen şeyleri emek ve kabiliyetle kapatmaya çalıştığımızı söyledim. Para da önemlidir, emek de önemlidir. İkisi birbirini tamamlar” dedi.



'Hakem hataları rayından çıktı'

Hakem hatalarının rayından çıktığını belirten Güneş, “Hakem hataları rayından çıkmıştır, baskı altında kararlar verilmiştir. Hakem hataları her zaman olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Ancak farklı maçlarda benzer pozisyonlarda çelişkili kararlar çok fazla verildi. Özellikle de bu kararlar ikinci yarıda çok verildi. Hakemlerin baskı altına alınması doğru değildir. Bu yapılmıştır, o yüzden hakemler darmadağın olmuş durumdadır. Hakem atamaları ve hataları rayından çıkmıştır” diye konuştu.



'Kötü niyetin olmamasını istiyoruz'

Hakem kararlarını kendilerine çalışsınlar diye eleştirmediğinin altını çizen tecrübeli teknik adam, “Biz burada haksızlığı değil, düzensizliği ve kötü niyeti konuşuyoruz. Biz de hata yapıyoruzdur hakemler de yapıyordur. Biz bunu konuşmuyoruz. Sadece kötü niyetin olmamasını istiyoruz” dedi.



'Gazete başlıkları kafa karıştırdı'

Bazı gazete başlıklarının oyuncuların kafasını karıştırdığını dile getiren Güneş, şampiyonluğu kaybettikleri için üzgün olduklarını ve bunun da doğal karşılanması gerektiğini söyledi.

"2 şampiyon var" söylemine katılmadığının altını çizen tecrübeli teknik adam, bu kampanyayı başlatan kişilerden bu cümleyi duymanın kendisini rahatsız ettiğini dile getirdi.

Futbolda Kaos ve şiddet ortamı ile ilgili açıklamalarda da bulunan Güneş, “Kaos ve şiddet ortamını eleştirenler, bu ortamı yaratmamak için daha dikkatli olmalı. Çünkü bu görev onlara düşüyor” diye konuştu.



'Transfer düzeni yeniden gözden geçirilmeli'

Transfer düzenine de dikkat çeken Güneş, “Transfer düzeninin gözden geçirilmesi ifadesini daha önce de kullanmıştım. Bu düzen kulüpleri giderek daha zor durumda bırakıyor. Büyük takımları daha büyük, daha zenginleri daha zengin yapıyor. Bunun da uzun süreçte sıkıntı yaşatabileceğini düşünüyorum” dedi.



