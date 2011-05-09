-GÜNEŞ: GOL GÖRMEMİZ EKSİ TARAFTI İZMİR (A.A) - 08.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Bucaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da, teknik direktör Şenol Güneş, ''Az pozisyon vermemize rağmen kalemizde gol görmemiz bizim için eksi taraftı'' dedi. Güneş, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, konum itibariyle iki farklı ekibin mücadelesini galip tamamladıklarını, rakipleri Bucaspor'un son haftalarda iyi oynamasına rağmen kazanabileceği maçlarda puan kayıpları yaşadığını söyledi. Karşılaşmanın ilk yarısında kazanma duygularını sahaya iyi yansıttıklarını ifade eden Güneş, ''İlk yarıda iyi pozisyonlar bulduk. Sadece 1 tanesini gole çevirebilirdik. İkinci yarıda rakibin beraberliği yakalamak istemesi nedeniyle öne atılmasıyla oyunun kontrolünü kaybettik. Rakibimize 2 pozisyon verdik, bunları vermemek lazımdı. Buna rağmen kalemizde gol görmemiz bizim için eksi taraftı. İkinci yarıda daha az pozisyon bulduk. Daha fazla skor alabilirdik. Ancak son dakikada bulduğumuz golle galip gelmesini bildik'' diye konuştu. Güneş, kendileri için önemli olanın kendi oyunlarını sahaya yansıtmak olduğunu belirterek, ''Rakibin sonucu bizim dikkat dağınıklığımıza neden oluyor. Bizim için hedef olan puanları kazanmak istiyoruz. Bu anlayışı tüm oyuncularımızın yansıtması da gerekiyor. Oyuncularımdan bazıları çok emek verdikleri için şampiyon olmak isteyince rakibin kazanmasıyla stres olabiliyor'' dedi. -FUTBOLCULARIN GÖRÜŞLERİ- Serkan Balcı, maça iyi başladıklarını ve golü de bulduklarını, skor 1-1 olduktan sonra tekrar maçı kazanmayı başardıklarını söyledi. Önemli olanın kazanmak olduğunu ifade eden Serkan, ''Son 2 maçımızı kazanıp, Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Federasyonun bir statüsü var. Biz kazanıp, bekleyeceğiz. Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi konusunda ümitliyim. Şampiyonluk bizim elimizde olmasına rağmen, küçük hatalardan bu noktaya geldi. Ancak mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum'' dedi.