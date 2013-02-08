Güneş fırtınaları, iletişimi vuracak

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından, Güneş yüzeyindeki aktivitelerin yoğunlaşacağı uyarısı yapılınca, Llody’s bir rapor hazırladı. Rapora göre patlamalardan en çok iletişim kanalları etkilenecek. Cep telefonları, telsizler ve navigasyon sistemleri aksaklık yaşayacak

NASA'nın 2013 yılı için öngördüğü Güneş patlamalarının, Güneş yüzeyindeki aktivitenin yoğunlaşması nedeniyle yakın dönem içinde etkili olacağı açıklandı. Uzmanlar, Güneş üzerindeki lekelerdeki artışın, patlamaların şiddetinin ve dünyayı etkileme gücünün de yüksek olacağına işaret ettiğini belirtti. Patlamaların yaratacağı en büyük kaosun ise, ulaşım ve iletişim kanalları üzerinde yaşanması bekleniyor.

'11 yılın tepe noktası'

Zira, bu yıl etkisini gelecek aydan itibaren hissettirmesi beklenen patlamalar, “solar maksimum” denilen en üst seviyedeki aktivitelerin ürünü olacak. Çünkü bu yıl, Güneş patlamalarının en yüksek seviyeye çıktığı 11 yıllık periyodun “tepe noktası“na denk geliyor.

Uzmanlar, daha önceki 11 yıllık periyodlarda uydu navigasyonu teknolojisinin hiç kullanılmadığını, bu yüzden artık büyük ölçüde uydu bağlantısıyla kullanılan ulaşım araçlarının ilk kez ciddi ölçüde zarar göreceğini ifade etti.

İngiltere merkezli saygın sigorta şirketi Llody’s’un yayımladığı bir raporda, Güneş patlamalarının doğuracağı sonuçlar yer aldı.

Buna göre, navigasyon sistemleri en çok atmosferin üst katmanı iyonosfer katmanındaki manyetik yoğunluk değişiminden etkilenecek. Dolayısıyla radyo alıcıları, demiryolları, cep telefonları, telsizler ve tüm navigasyon sistemlerinde aksaklıklar yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Saniyenin milyarda biri hata payıyla senkronize edilen navigasyon sistemleri günlük hayat akışında artık büyük bir yer tutuyor. Maksimum patlamaların iyonosfer ve uydular üzerindeki etkilerinin incelenmesi için Avrupa Uzay Ajansı dünya çapında bir gözetleme istasyonu kuruyor. Bu sayede, bir sonraki periyodlarda gezegenin daha az etkilenmesi için yeni sistemler geliştirilecek.