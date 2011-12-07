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Yaşam

Güneş fırtınaları Ay'ı tıraşlıyor ANKARA (A.A)

07 Aralık 2011 23:14

-Güneş fırtınaları Ay'ı tıraşlıyor ANKARA (A.A) - 07.12.2011 - NASA'nın araştırmasına göre büyük güneş fırtınaları Ay'ın yüzeyini ve Mars gibi manyetik koruması olmayan gezegenlerin atmosferini tıraşlıyor. NASA bilimadamlarının araştırmasına göre, Güneş'in tipik yoğun patlamalarından (Coronal Mass Ejections-CME) iki gün süren birinin geçişi sırasında Ay yüzeyinden 100 ila 200 ton toz ve madde kalkmış olabilir. Bu da 10 kamyon dolusu yük anlamına geliyor. Kuvvetli bir güneş patlamasının, Dünya'nın defalarca büyük bir bulut biçiminde saatte 1,5 milyon kilometre hızla hareket eden yarım milyar ton plazma içerdiğine işaret eden bilimadamları, bu patlama bulutunun Ay'ın yüzeyinden kopardığı büyük miktardaki maddenin yanı sıra, Mars gibi bir küresel manyetik alan ile korunmayan gezegenler için de atmosferdeki kayıpların nedeni olabileceğinin de altını çizdiler. Araştırmalarında, modellerini zenginleştirmek için uydu gözlem verilerini kullanan ekip, helyum iyonlarının normal bir güneş rüzgarında yüzde 4 civarında olduğunu, yoğun bir güneş patlamasında bunun yüzde 20'ye çıktığını belirterek, güneş patlamasının yoğunluk ve hızının artmasına paralel olarak yoğun iyonların da normal güneş rüzgarından 50 kat fazla maddeyi fırlatabileceğini kaydettiler. NASA araştırmasına ek olarak, güneş fırtınalarının Dünya'nın manyetik alanını da önemli ölçüde etkilediğini ve Kuzey ve Güney kutup bölgelerindeki yoğun ''aurora''nın sorumlusu olduğunu belirtti.

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