-Güneş: Farklı kazanabilirdik TRABZON (A.A) - 06.11.2011 - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, farklı kazabilecekleri bir maçı yedikleri golle 2-1 tamamladıklarını söyledi. Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, bayramın ilk gününde yağmurlu bir havada kendileriyle birlikte olan taraftarlara teşekkür ederek, ''Bugün takım oyunu olarak iyiydi. Maç boyunca da taraftarlar takımlarının yanında oldu. Bu şekilde olup, oyun içinde bocalayan oyunculara destek verirlerse, takımın daha başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü coşkuyu artırıyorlar'' dedi. Takım olarak maçı kazanmaları için birçok sebeplerinin bulunduğunu anlatan Güneş, şöyle devam etti: ''Bu sebepler için coşkumuz biraz daha ön plana çıktı. Baktığımızda hatamız, eksiğimiz neydi, daha farklı kazanabileceğimiz bir maçı son dakikada yediğimiz golle 2-1 tamamladık. Belki de kaza ile yiyeceğimiz bir golle de berabere kalırdık. Bu konuda biraz daha iyi olmamız gerekiyor. Ama bütün oyuncularımı tebrik ediyorum, gayet iyi mücadele ettiler. Maça iyi asıldılar, takım bütünlüğü içinde oynamaya çalıştılar. Özellikle rakibin kontrolünü iyi yaptılar. Özellikle ikinci yarıda güzel maç olduğunu düşünüyorum. Kayserispor'a da başarılar diliyorum.'' Milli takımın Hırvatistan ile yapacağı Avrupa Şampiyonası play-off turu maçına da değinen Güneş, ''Milli takıma başarılar diliyorum. Çünkü bugün itibariyle milli heyecanı yaşamak gerekir. Bir ivme kazanmak için Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'nda olmasına ihtiyaç var. Herkesin bu heyecanı takıma yansıtmasında fayda var'' ifadelerini kullandı. Güneş, ''Bayramın birinci günü maç oynanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz'' sorusu üzerine, şunları söyledi: ''Zorunluluktan yaptılar bunu? Bu sene maalesef gemi yan gidiyor. Su aldı kenarından. Toparlamaya çalışıyoruz, onun için bu işi sadece Federasyona bırakmak da doğru değil. Hep beraber el ele olmamız gerekiyor, ama bu diyaloğumuz da eksik. Konuştuğumuz çok daha konular var. Özellikle başvuruda bulunduğumuz altyapıdan genç bir oyuncunun kadroda bulundurma zorunluluğu ile ilgili. Hala devam ediyor, ne için yapılıyor. Federasyon ticari bir kuruluş değildir. Futbolun tepesinde, futbolu yöneten, piramidin tepesindeki kurumdur. Yani yanlışları düzeltmesi de bizim sesimizi dinlemesiyle olur. Eğer, o doğruysa biz savunmalıyız. Bugün de baktığımızda hiç konuşulmadan böyle bir karar alındı. Şimdi biz onları suçlamak yerine yardımcı olmak istiyoruz. Anlayışlı olmak, hoşgörülü olmakta fayda var.'' -''Ben golü gördüm''- Güneş, Burak Yılmaz'ın kullandığı serbest vuruşta topun çizgiyi geçtiği yönündeki tartışmalar üzerine ise şu ifadeleri kullandı: ''Ben golü gördüm zaten. Bunu yaşadığım için biliyorum. Gol olmasa ayağa bile kalkmazdım. Net gördüm, top direğe çarparak yarım metre içeri girdi. Futbol oynayan, futbolu bilen adam golü verir. Ama vermedi diye bunu devam ettirmek doğru değil. Çünkü göremedi, yanlış gördü. Ama şöyle bir şanssızlık olabilir, Halis Özkahya için onun hiçbir günahı olmamasına rağmen, onun maçlarında genelde kaybediyoruz ve sıkıntılı maçlar oluyor. Hatalar da oluyor. Bugün de bu maç berabere bitseydi, herkes şüpheyle bakacaktı. Bu doğru değil. Şüpheyle bakılsın demiyorum, onun için dikkatli olmak gerekiyor. Hakemlerin işi zor. Başka maçlarda da hatalar yaptılar. Ama tekrar söylüyorum, benim gol gördüğüm pozisyonu yan hakemin daha iyi görmesi gerekiyordu. Hakemlerle ilgili konuşmuyorum, sadece bu konuyla ilgili bir açıklama yaptım. Bu konular hakemlere kaymasın. Şu aşamada hakemleri konuşmayı doğru bulmuyorum çünkü onları çok yıprattık.'' -''Başarısızız''- Güneş, ligde 19 puanlarının bulunduğunu anlatarak, ''Bakıldığında 1 maçta 2 puan ortalamasında oynadık. 2 küsur olmalıydı. Ama biz yepyeni bir kadroyla yarış içindeyiz. Sıkıntılarımız, sizin beklediğiniz her şeyin iyi olması çok kolay değil. Biz sihirbaz değiliz. Çok iyi oynayıp, kötü oynayabiliriz. Maç kazanabilir, kaybediliriz. Bunlara biraz alışacağız. Bu sene bizim için çok zor dönem. Ben dün bir resme baktım. Geldiğim günden bu yana 2 seneye yakın süre içinde 22 oyuncudan 15'i gitmiş. Bunların hepsi direkt oynayan oyuncular. Böyle bir durumdayız. Şimdi konuşmuyorum, bunlara hiç girmek istemiyorum. Çünkü çok ağır konuşacağım bazıları için. Kırarım diye, onun için kimseyi kırmak istemiyorum. Çünkü bugün bayram'' diye konuştu. -Teknik direktör Şota'nın açıklamaları- Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze ise karşılaşma öncesi herkesin güzel bir maç beklediğini belirterek, ''Bence böyle de oldu. Her iki taraf gördüğünüz futbolu oynamaya çalıştı. Maalesef biz bugün mağlup olduk'' dedi. İlk devre gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini kaydeden Şota, ''Bence gol atabilirdik ilk 15 dakika içinde. Ama sonuçta Şampiyonlar Ligi'nde oynayan tecrübeli bir takıma karşı oynadık. Sonuç iyi değil ama futbolcuları tebrik ediyorum. Buraya top oynamaya geldiler. Güzel top oynadık ama maalesef puansız dönüyoruz'' diye konuştu. Şota, Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz ile ilgili bir soru üzerine ise, ''Rakip olmasa diyelim ki gollerine devam etsin. Burak, dünya yıldızı bir oyuncu'' dedi. -Güneş, Şota karşısında da güldü- Geçen hafta ligde eski futbolcusu Abdullah Ercan'ın çalıştırdığı Gaziantepspor'u 1-0 yenerek sevinen taraf olan teknik direktör Şenol Güneş, bu kez bir diğer eski öğrencisi Şota karşısında da sevindi. Güneş'in takımı, son 2 haftada Gaziantepspor ve Kayserispor galibiyetleriyle lider Fenerbahçe ile de arasındaki puan farkını 2'ye düşürdü. -Zokora, kolbastı oynadı- Trabzonspor, 2-1'lik galibiyeti maçın ardından takım halinde taraftarlar önünde 'kolbastı' oyunu oynayarak kutladı. Kolbastıda en öne çıkan oyuncu Zokora olurken, bu futbolcu taraftarlara da 'üçlü' çektirdi. Uzun zaman sonra eski coşkusunu yakalayan bordo-mavili taraftarlar 'Şampiyon Trabzonspor' diye bağırdı. Zokora, maçın ardından yaptığı açıklamada, önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, ''CSKA Moskova maçında kazanamamıştık. Bizde ve teknik heyette bir stres vardı. Şampiyonlar Ligi'nden sonra iyi bir dönüş yaptık ve iyi bir galibiyet aldık'' dedi.