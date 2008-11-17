Güneş evinde açtı!..



NBA'de normal sezon, Pazar günü oynanan maçlarla devam etti. Gecenin önemli maçında, Phoenix Suns evinde, Los Angeles Lakers deplasmanında rakibine sezonun ilk yenilgisini tattıran Detroit Pistons ile karşı karşıya geldi. Suns, güçlü rakibini 104-86 yenmesini bildi.



Suns'ta 26. doğum gününü kutlayan Amare Stoudemire 29 sayı, 11 ribauntluk performansıyla maça damgasını vurdu. Steve Nash 17 sayı, 7 asist, 2 blok, Boris Diaw 13 sayı, 7 ribaunt, Grant Hill 11 sayı, 8 ribauntla oynadı. 13:08 dakika sahada kalan ancak 2. çeyrekte bir pozisyon esnasında Flagrant Faul - 2 ile otomatik olarak oyun dışı kalan Shaquille O'Neal 12 sayı ile maçı tamamladı.



Pistons'ta Pip Hamilton 19 sayı, 5 ribaunt, Rodney Stuckey 12 sayı, 4 ribaunt, Rasheed Wallace 11 sayı, 9 ribaunt ile oynarken Allen Iverson 4/17 saha içi isabetiyle 9 sayı, 4 ribaunt, 7 asist, 5 top kaybı ile kötü bir gece geçirdi.



Shaq kendisini savundu



Shaquille O'Neal, Rodney Stuckey'nin basket için potaya yükseldiği bir pozisyonda havada genç guardla çarpışmış ve bu pozisyon sonrası yıldız pivot, maçın hakemlerinden Ken Mauer tarafından Flagrant Faul - 2 kararıyla oyun dışı bırakılmıştı.



Dev cüssesinin kurbanı olduğunu söyleyen Shaq, havada çarpışan iki objeden küçük olanın yere daha sert düşmesinin normal olduğunu, bu tür bir pozisyonda asla rakibine kasti olarak faul yapacak bir oyuncu olmadığını söyledi.



