-GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞAN OTOMOBİL KONYA (A.A) - 27.09.2010 - Selçuk Üniversitesi (SÜ) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri, Ar-Ge ve Girişimcilik Topluluğu adı altında kurdukları ekiple bir yılda güneş enerjisiyle çalışan otomobil üretti. SÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Alaaddin Keykubat Kampüsü'nde görücüye çıkan otomobili kullanma imkanı olduğu belirtildi. Bakıldığında adeta uzay aracını andıran ''Umay''ın dikiz aynası, fren sistemi, direksiyon, far gibi normal bir arabada bulunması gereken birçok özelliğe de sahip olduğu ifade edilen açıklamada, 3 tekerlek üzerinde hareket edebilen aracın, ihtiyacı olan enerjiyi ise yüzeyinde bulunan 16 adet güneş panelinden sağladığı bildirildi. Hareket etmeden önce üzerinde bulunan güneş panelleri sayesinde şarj edilebilen aracın, özel bir akü sayesinde güneşten gelen ışığı, elektrik enerjisine dönüştürdüğü, hareket esnasında da bu enerjiyi kullandığı dile getirilen açıklamada, şoförsüz ağırlığı 205 kilogram olan Umay'ın, saatte 98 kilometre hıza ulaşabildiği kaydedildi. Proje yürütücüsü Ar-Ge ve Girişimcilik Topluluğu Başkanı Sezer Pıçak, yaptığı açıklamada, Umay'ın toplam 26 bin liraya mal olduğunu söyledi. -''TÜBİTAK FORMULA G'' YARIŞMASINDA 4. OLDU- Geçen ay İzmir'de gerçekleşen ''TÜBİTAK Formula G'' yarışmasında 40 üniversite arasından birçok iddialı projeyi geride bırakarak 4. oldukların ifade eden Pıçak, ''Şimdi şehirde bulunan sanayici ve işadamlarından destek bekliyoruz. Eğer destek sağlanırsa çok daha iyi projelerde adımızı duyurabiliriz'' diye konuştu.