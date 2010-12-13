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Dünya

GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞAN MİNİ SİNEMA ANKARA (A.A)

13 Aralık 2010 15:52

-GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞAN MİNİ SİNEMA ANKARA (A.A) - 13.12.2010 - İngiltere'de büyük sinema salonlarından ve uzun bilet kuyruklarından sıkılanlar için, en fazla 8 kişiyi ağırlayan ve tamamıyla güneş enerjisiyle çalışan mini bir sinema salonu hizmete girdi.  Bir karavanın küçük bir sinema salonuna dönüştürülmesiyle kurulan "Sol Cinema"nın tasarımcıları, güneşli günlerin sayılı olduğu İngiltere'de bile video projektör, ses sistemi, dizüstü bilgisayar, sabit disk ve ışıklar dahil mini sinema salonundaki herşeyin güneş enerjisiyle çalıştırılmasını sağlayabildiklerine dikkati çekti. Böylece fatura ödemek zorunda kalmadıklarını belirten tasarımcılar, sinema salonlarını istedikleri her yere de taşıyabiliyor. 

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